Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Die Challenges zum Earth Day und Internationalen Tag des Tanzes liegen mittlerweile hinter uns und schon steuern wir auf die nächste Apple Watch Herausforderung zu. Diese findet zum Welt-Yoga-Tag am 21. Juni 2022 statt.

Apple kündigt neue Apple Watch Herausforderung an

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die nächste Apple Watch Challenge zu. Diese findet am Internationalen Yoga-Tag am 21. Juni 2022 und somit schon in der kommenden Woche statt. Ziel ist es ein Yoga-Workout von 20 Minuten oder mehr zu absolvieren.

Apple schreibt

Mach mit beim Internationalen Yoga-Tag. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Workout von 20 Minuten oder mehr und gewinne diese Auszeichnung. Zeichne deine Training mit jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.

Mit den einzelnen Apple Watch Herausforderungen möchte Apple seine Anwender animieren, mehr Sport zu treiben und achtsam zu sein. Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille sowie exklusive Sticker, die man in iMessage und FaceTime verwenden kann.

Die kommende Herausforderung bietet sich an, den Apple Fitness-Dienst „Apple Fitness+“ noch einmal in den Fokus zu rücken. Dieser bietet unter anderem Yoga-Workouts an, mit denen ihr die Challenge meistern könnt.