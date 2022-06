Die Apple Gerüchteküche kommt nie zur Ruhe. Erst vor wenigen Tagen wurde ein neues MacBook Air mit M2-Chip vorgestellt, schon gibt es Gerüchte zu einem kommenden Modell. Dieses soll über ein OLED-Display verfügen. Zudem gibt Display-Experte Ross Young zu verstehen, dass Apple auch an einem neuen iPad Pro mit OLED-Display arbeitet.

Neues MacBook Air soll OLED-Display erhalten

Display-Experte Ross Young, der in letzter Zeit mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, richtet sich per Twitter an seine Super Follower und berichtet, dass Apple an einem neuen 13 Zoll MacBook Air mit OLED-Display arbeitet. Dieses soll im Jahr 2024 erscheinen.

Young, der eine Reihe von Display-bezogenen Informationen für das iPhone 13 Pro, iPad mini, MacBook Pro und andere Geräte exakt prognostiziert hatte, erwartet zudem, dass Apple im Jahr 2024 neue 11-Zoll- und 12,9-Zoll-iPad-Pro-Modelle mit OLED-Displays auf den Markt bringen wird.

Darüberhinaus spricht Young davon, dass die OLED-Displays in allen drei neuen Geräten eine Tandemstruktur mit zwei Stapeln aufweisen werden, in der es zwei rote, grüne und blaue Emissionsschichten gibt, was eine erhöhte Helligkeit und einen geringeren Stromverbrauch ermöglicht.

Der Display-Experte rechnet damit, dass alle Geräte die LTPO-Technologie für eine variable Bildwiederholfrequenz zwischen 1 Hz und 120 Hz erhalten werden. Diese Funktion bzw. Technologie bezeichnet Apple seit einigen Jahren als ProMotion. So setzen beispielsweise alle seit 2017 veröffentlichten iPad Pro Modelle auf die ProMotion-Technologie. Beim MacBook Air kommt diese Technologie bis dato nicht zum Einsatz, so Macrumors.

Aktuell konzentriert sich darauf, die Display seiner verschiedenen Produkte auf LCD-Displays mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung umzustellen. OLED-Displays wären dann der nächste Schritt. Im Gegensatz zu Mini-LED-Displays verwenden OLED-Panels selbstemittierende Pixel und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung, was das Kontrastverhältnis verbessern und zu einer längeren Batterielebensdauer beitragen könnte.