Mittlerweile bietet eine Vielzahl an Fahrzeugen Unterstützung für Apple CarPlay. Nun hat eine weitere namhafte Automarke bekannt gegeben, dass man Apples iPhone-Integration ins Auto unterstützen wird.

Polestar ist ein Joint-Venture der Automobilhersteller Volvo Car Corporation und Geely. Und genau dieser hat nun per Twitter verlauten lassen, dass der Polestar 2 Apple CarPlay unterstützen wird.

So informiert der Hersteller

The most fun part about driving a Polestar is driving it, but there’s more to it. Our latest over-the-air update for the Polestar 2 comes with Apple CarPlay, allowing Polestar owners with an iPhone to change music, use apps, and communicate through Siri or the infotainment system pic.twitter.com/mulkjIUR6D

— Polestar (@PolestarCars) June 22, 2022