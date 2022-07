Gestern keimte das Gerücht auf, dass Apple angeblich an einem Apple Watch 8 Modell mit größeren Display arbeitet. Ob es sich dabei um eine dritte Größe handelt, ob diese für alle Modelle verfügbar sein wird, oder ob es sich hierbei um das kolportierte Modell für Extremsportler handeln soll, ist unbekannt.

Apple Watch Vergleich: 47mm vs. 45mm vs. 41mm

Seit dem Start der Original Apple Watch bietet Apple eine jeweilige Generation in zwei unterschiedlichen Displaygrößen an. Die Displaygröße ist zwar in den letzten Jahren immer mal wieder leicht angewachsen, allerdings blieb es jeweils bei zwei unterschiedlichen Größen. Dies könnte sich mit der Apple Watch 8 ändern.

Bei der Original Apple Watch setzte der Hersteller auf 38mm und 42mm. Die Apple Watch 4 bis Apple Watch 6 bot der Hersteller in 40mm und 44mm an und im letzten Jahre wechselte Apple mit der Series 7 zu 41mm und 45. Bei der Apple Watch 8 könnte Apple auf eine dritte Displaygröße setzen. Viele Gerüchte hierzu gibt es nicht wirklich, es wurde lediglich eine Größe von 1,99 Zoll kolportiert. Sollte Apple auf das selbe Design wie bei der Apple Watch 7 setzen, so könnte ein 1,99 Zoll Modelle einem 47mm Modell entsprechen.

Wie immer gilt: Apple Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen. Es ist davon auszugehen, dass Apple neue Watch-Größen erforscht. Ob und wie diese allerdings das Licht der Welt erblicken, bleibt abzuwarten.