Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass US-Präsident Joe Biden Steve Jobs posthum mit der Presidential Medal of Freedom auszeichnen wird. Am gestrigen Tag fand die Veranstaltung statt und der Apple-Gründer wurde entsprechend geehrt.

Apple-Mitbegründer und ehemaliger CEO Steve Jobs wurde am gestrigen Tag posthum von US-Präsident Joe Biden mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet. Die Presidential Medal of Freedom ist neben der gleichrangigen Congressional Gold Medal eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika.

In einer Erklärung lobte das Weiße Haus die kreative Herangehensweise von Jobs an seine verschiedenen Unternehmungen:

Apple-CEO Tim Cook würdigte die Auszeichnung von Jobs auf Twitter und bezeichnete Jobs als Visionär.

Today, Steve was awarded the Medal of Freedom, America’s highest civilian honor. He was a visionary who challenged us to see the world not for what it is, but for what it could be. We cherish his memory and we’ll continue building on his legacy. pic.twitter.com/G6cbBdGzvY

— Tim Cook (@tim_cook) July 7, 2022