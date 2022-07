Der Stage Manager soll das Multitasking auf dem iPad auf die nächste Stufe bringen. Mit der dritten Beta von iPadOS 16 erhält das Feature noch vor seiner finalen Veröffentlichung eine praktische Verbesserung. Dank einer kleinen, aber wichtigen Änderung unterstützt der Stage Manager jetzt auch iPhone-Apps. Das ist nicht nur praktisch, wenn man mehrere iPhone-Apps gleichzeitig nutzen will, sondern sieht auch besser aus.

Mit der Veröffentlichung der dritten Beta von iPadOS 16 erlaubt Apple nun, dass iPhone-Apps als einzelne Fenster im Stage Manager laufen. Das bedeutet, dass beliebte iPhone-Apps, für die es keine iPad-App gibt, dank der neuen Multitasking-Oberfläche ein besseres Benutzererlebnis bieten.

Instagram und andere Apps, die für vertikale Smartphone-Bildschirme entwickelt wurden, zeigen sich nicht von ihrer besten Seite, wenn sie auf dem iPad im Vollbildmodus genutzt werden. Der Einsatz des Stage Manager löst dieses Problem. So können mit der neuen Multitasking-Oberfläche von iPadOS 16 die Apps in Fenstern ausgeführt werden.

iPadOS 16 beta 3 now enables ALL kinds of app in Stage Manager, including iPad apps not supporting multitasking, even iPhone apps, which is amazing, though come with a ton of weird bugs. pic.twitter.com/6VBAQ996vx

— Ratoo Li ⌘ (@Ratoo) July 7, 2022