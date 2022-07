Aqara erweitert sein Smart Home Portfolio und stellt am heutigen den smarten Gardinenmotor E1 vor. Im Grunde sind es allerdings zwei neue Produkte. Den smarten Gardinenmotor E1 erhaltet ihr in einer „Schienen-Version“ und in einer „Stangen-Version“. Neben HomeKit unterstützt der Gardinenmotor auch Amazon Alexa und Google Assistant. Interesse? Dann nutzt den Gutscheincode CURTAINUKEU uns spart heute 20 Prozent.

Aqara; neuer HomeKit-Gardinenmotor ist da

Beim smarten Gardinenmotor E1 handelt es sich um eine Nachrüstlösung zur Automatisierung herkömmlicher Vorhänge. Aufbauend auf dem Zigbee 3.0-Protokoll bietet der Gardinenmotor eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Monaten (6.000mAh).

Aqara offeriert den Gardinenmotor E1 in zwei Varianten. Ihr entscheidet euch zwischen der „Schienen-Version“ und der „Stangen-Version“ (U-Schienen und I-Schienen), so dass der Gardinenmotor E1 mit den meisten Vorhängen auf dem Markt kompatibel ist. Dank seines leisen und dennoch leistungsstarken Motors können schwerere Vorhänge von bis zu 12 Kilogramm gezogen werden.

Der Aqara Gardinenmotor E1 bietet auch eine breite Kompatibilität mit Ökosystemen und Sprachassistenten von Drittanbietern, einschließlich HomeKit/Siri, Amazon Alexa, Google Home/Google Assistant, IFTTT. Auch der kommende Matter-Standard wird nach seiner Einführung ebenfalls unterstützt.

Die Schienen-Version des Gardinenmotor E1 schlägt mit 89,99 Euro zu buche, die Stangen-Version kostet 99,99 Euro. Beide Prdukte sind auf Lager und können unmittelbar verschickt werden. Mit dem Gutscheincode CURTAINUKEU erhaltet ihr nur heute 20 Prozent Rabatt.

