Der Amazon Prime Day 2022 startet war erst am morgigen Tag. Allerdings legt die Amazon eigene Hardware einen kleinen Frühstart hin. Genau diese steht ab sofort im Mittelpunkt und so bietet Amazon ziemlich attraktive Preise für Echo- und Fire TV-Geräte, Kindle eReader, Fire-Tablets, Ring, Blink, eero und mehr.

Amazon reduziert die eigene Hardware

Falls ihr auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben, um euch mit Amazon Geräten einzudecken, so ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Amazons jährlicher Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Prime-Mitglieder (hier geht es zur kostenlosen Test-Mitgliedschaft) in Deutschland und Österreich erwarten zwei volle Tage mit unzähligen Angeboten zu stark reduzierten Preisen. Schon jetzt steht auch die Amazon eigene Hardware im Vorfeld des Prime Days im Fokus. Hier findet ihr eine Übersicht aller reduzierter Geräte, die Highlights haben wir für euch zusammengefasst.

Echo-Geräte

Fire TV Sticks

Fire TV Tablets

Kindle

eero