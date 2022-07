Das M2 MacBook Air kommt morgen in den Handel. Während die Kunden noch auf das Gerät warten, haben Journalisten und Influencer bereits vorab Geräte für einen frühen Test erhalten und jetzt veröffentlicht. Es ist die größte Aktualisierung des Air, seit es vor fast anderthalb Jahrzehnten auf den Markt kam. Wir zeigen euch heute, wie das neue MacBook bei den ersten Tests abgeschnitten hat.

Das MacBook Air 2022

Nach 14 Jahren, drei Revisionen und zwei verschiedenen Prozessorarchitekturen ist die typische Keilform des MacBook Air nun Geschichte. An seine Stelle ist ein MacBook Air mit einem völlig neuen Design getreten, das von vorne bis hinten gleich schmal ist. Nahezu jeder Aspekt des neuen MacBook Air wurde aktualisiert oder verändert.

Diese Art von Änderungen sind eine große Sache, denn das Air ist die Standard-Laptop-Option für Millionen von Menschen. Darüber hinaus setzt das Air den Standard für dünne und leichte Laptops, dem jeder andere Hersteller hinterherläuft. Doch wird das MacBook Air 2022 seiner Vorbildfunktion gerecht? Wir haben uns die aktuellen Tests genauer angeschaut und zeigen euch, wie das neue MacBook Air mit M2-Chip abschneidet.

Das neue M2 MacBook Air kann unter anderem über den Apple Online Store bestellt werden. Das MacBook Air 2022 ist ab 1.499 Euro erhältlich. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Standard-Modellen und könnt diese optional mit mehr Arbeitsspeicher, SSD-Speicher etc. bestücken.

Tipp: Bei MacTrade erhaltet ihr aktuell bis zu 125 Euro Rabatt auf das neue MacBook Air mit M2.

Mobiler als das iPad

Engadget hebt hervor, wie dünn und leicht das neue M2 MacBook Air ist – sogar im Vergleich zu Apples bisher mobilsten Option, dem M1 iPad Pro:

„Als ich das MacBook Air zum ersten Mal in die Hand nahm, fühlte es sich eher wie ein iPad mit eingebauter Tastatur an als ein Laptop. Überraschenderweise ist es sogar portabler als das 12,9 Zoll iPad Pro, das in Kombination mit dem Smart Keyboard etwa 3 Pfund [1,36 kg] wiegt. Das iPad Pro wurde immer als futuristisches Ideal für wirklich tragbare Computer positioniert, aber es stellt sich heraus, dass es genauso viel wiegt wie das 13 Zoll MacBook Pro. Einmal mehr gewinnt das unscheinbare Air.“

Die Rückkehr von MagSafe

SixColors spricht über den MagSafe-Anschluss, der endlich wieder im MacBook Air zu finden ist. Das Ladekabel ist ideal, um Unfälle zu vermeiden:

„Mit der Designsprache des MacBook Pro 2021 kommen auch eine Reihe von Funktionen des MacBook Pro 2021. Der MagSafe-Ladeanschluss ist zum ersten Mal seit 2018 wieder im Air zu finden. MagSafe ist nicht nur großartig, weil es viele kabelbedingte Unfälle verhindert, sondern ermöglicht es auch, Peripheriegeräte an beide Thunderbolt/USB 4-Anschlüsse anzuschließen und gleichzeitig zu laden.“

Beeindruckende Akkulaufzeit

TechCrunch ist der Meinung, dass Apple die großen Erwartungen erfüllt und einen Computer entwickelt hat, der perfekt zu den meisten Nutzern passt. Wie in allen Tests lobt auch TechCrunch die Performance des M2-SoCs (System on a Chip), die noch beeindruckender wird, wenn man sich die Akkulaufzeit anschaut:

„Das neu gestaltete Gehäuse in Verbindung mit einem dünneren Logic Board bietet mehr Platz für den Akku. Das Air erhält ein Upgrade von 49,9 Wattstunden auf 52,6. Insgesamt bleibt die angegebene Akkulaufzeit jedoch gleich. Ich konnte etwas mehr als 17 Stunden Videowiedergabe beim Streaming von Videos auf Apple TV mit einer Helligkeitsstufe von 50 und eingeschaltetem Ton erreichen.“

Eine gute Webcam

Die Webcam wurde in früheren MacBooks oft bemängelt. Auch hier hat Apple offensichtlich Fortschritte gemacht. So bemerkt Gizmodo nicht nur eine Verbesserung bei den Mikrofonen, sondern lobt speziell auch die 1080p-Webcam:

„Und das sind gute 1080p. In einem Selfie, das ich am Nachmittag im Gizmodo-Büro aufgenommen habe, erscheint mein Gesicht weder übermäßig blass noch verwaschen, und Details wie einzelne Haarsträhnen und das Blau meiner Augen werden gut dargestellt. Es gibt einige leichte Unschärfen, aber das ist besser als bei den meisten internen Kameras, die ich bisher gesehen habe.“

SSD des Basismodells ist langsamer als beim M1-Modell

Obwohl The Verge viel Lob für das M2 MacBook Air übrig hat, gibt es auch Kritik. So bemängelt die Publikation, dass das 256 GB Modell mit einem einzigen NAND-Flash-Speicherchip ausgestattet ist, während das Vorgängermodell zwei NAND-Chips mit jeweils 128 GB aufweist. Dieser Unterschied erklärt wahrscheinlich, warum das neue Modell in der Basis-Speicherausstattung eine langsamere SSD hat, da mehrere NAND-Chips parallel höhere Geschwindigkeiten ermöglichen. Daher ist Kunden zu raten, eine der größeren Speicherkonfigurationen zu wählen, um die maximale Geschwindigkeit zu erhalten. Apple nahm bereits offiziell Stellung und erklärt:

„Dank der Leistungssteigerung des M2 sind das neue MacBook Air und das 13 Zoll MacBook Pro unglaublich schnell, selbst im Vergleich zu Mac-Laptops mit dem leistungsstarken M1-Chip. Diese neuen Systeme verwenden ein neues NAND mit höherer Dichte, das 256 GB Speicherplatz auf einem einzigen Chip bietet. Während Benchmarks der 256 GB SSD einen Unterschied zur vorherigen Generation zeigen, ist die Leistung dieser M2-basierten Systeme bei realen Aktivitäten noch schneller.“

Fotos und Videotests des neuen M2 MacBook Air

iFixit konnte noch nicht unter die Haube des neuen MacBook Air schauen. Der Teardown wird voraussichtlich in den nächsten Tagen folgen. 9to5Mac hat jedoch bereits einige Fotos vom Innenleben, die unter anderem zeigen, dass Apple auf die bekannte Konstruktion dreier kombinierter Akku-Elemente setzt. Das Lautsprechersystem befindet sich nun im Gelenk und nicht mehr neben der Tastatur.

Neben den Artikeln gibt es auch einige YouTuber, die die Chance hatten, das M2 MacBook Air zu testen. Nachfolgend eine Auswahl:

