Mittlerweile könnt ihr die Peanuts in unterschiedlichen Facetten auf Apple TV+ erleben. In Kürze startet mit „Lucy’s School“ ein neues Peanuts Special auf Apples VideoStreaming-Plattform und zudem schickt Apple TV+ in Kürze brandneue Folgen der zweiten Staffel von „Die Snoopy Shows“ ins Rennen.

Apple TV+: Neues von den Peanuts

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zu „Lucy’s School“ enthüllt, einem neuen Original-Special, das Pädagogen feiert und auf dem Comic-Klassiker „Peanuts“ von Charles M. Schulz basiert und am Freitag, den 12. August Premiere hat.

Die Peanuts-Bande möchte unbedingt im Herbst an einer neuen Schule anfangen, was Lucy dazu inspiriert, stattdessen ihre eigene Schule zu gründen, aber das Unterrichten ist nicht so einfach, wie es sich anhört. „Lucy’s School“ ist ein Liebesbrief an Lehrer und eine Würdigung des Einflusses, den ein Lehrer auf ein Kind haben kann. Es untersucht die Angst vor Veränderungen und zeigt, wie Lucy, unterstützt von ihren Freunden, sich ihren eigenen Ängsten stellt und sie überwindet.

Außerdem kommen am Freitag, den 12. August durch die Partnerschaft mit WildBrain neue Folgen der beliebten zweiten Staffel von „Die Snoopy Show“ zu Apple TV+.