Apple hat sich bisher davor zurückgehalten, offizielle Merchandise-Artikel für seine Apple TV+ Produkte zu verkaufen. Das hat die Produktionsstudios jedoch nicht davon abgehalten, ihre eigenen Merchandise-Artikel zu lizenzieren. Warner Brothers hat sich für die neueste Veröffentlichung mit Fisher-Price zusammengetan. Herausgekommen ist dabei ein Sammelfigurenset zur Emmy ausgezeichneten Apple TV+ Serie „Ted Lasso“.

„Ted Lasso“ Fisher-Price Little People Collector Figuren-Set

Das Sammelfigurenset besteht aus Ted Lasso, Coach Beard, Rebecca Welton, Keeley Jones, Roy Kent und Sam Obisanya. Die Figuren sind im Stil der Fisher-Price Little People gehalten, die bereits für andere Fandom-Sets bekannt sind. Und auch in diesem Fall fangen die kleinen Figuren den Charakter der Rollen schön ein:

Trainer Beard ist in seinem typischen AFC-Richmond-Trainingsanzug und mit einem Klemmbrett in der Hand zur Stelle.

Keeley Jones trägt einen strengen Pferdeschwanz, große Ohrringe und rosa High Heels. Außerdem hält sie ihr iPhone in der Hand. Darauf sind ein Fisher-Price Little People Löwe und ein Panda abgebildet. Das ist eine Anspielung auf die Frage von Keeley an Ted und Rebecca, ob sie lieber Löwen oder Pandas mögen.

Roy Kent, der weniger mürrisch aussieht als sonst, trägt ein schwarzes AFC Richmond-Trikot.

Sam Obisanya mit seinem charakteristischen Lächeln trägt ein traditionelles AFC Richmond-Trikot und hält einen Fußball in der Hand.

Ansonsten bietet auch die Verpackung einige Hinweise auf die Serie. Sie ist der Umkleidekabine des Teams nachempfunden und bietet noch weitere Einzelheiten aus der Serie auf der Rückseite.

Die niedlichen Figuren sind ein handfestes Andenken an die Erfolgsserie, was für die Fans willkommen sein dürfte, da Ted und seine Freunde womöglich bald abreisen werden. Die dritte Staffel der Comedy-Serie ist bereits abgedreht, könnte aber auch gleichzeitig das Finale darstellen.

Das Set ist zumindest in den USA bereits für 29,99 US-Dollar erhältlich, unter anderem auch auf der Mattel-Webseite, wo es noch weitere Bilder zum Set gibt. In Deutschland haben wir das Set noch nicht entdeckt. Da es die Little People Reihe auch hier gibt, besteht zumindest die Hoffnung, dass es die Miniatur-Version von Ted Lasso und seinem Team bald auch in weiteren Ländern geben wird.