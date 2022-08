Die Beats Fit Pro sind aktuell unser täglicher Begleiter bei den Sporteinheiten (hier unser Beats Fit Pro Test). Ende letzten Monats deutete sich an, dass Apple in Kürze neue Farboptionen für die Beats Fit Pro ankündigen wird. Diese wurde nun angekündigt und kommen als „Kim K Special Edition“ auf den Markt.

Beats Fit Pro: Neue Sonderedition mit Kim Kadashian

Sollte euch die bisherige Farbauswahl der Beats Fit Pro nicht zusagen, so stehen euch in Kürze drei neue Farboptionen aus Auswahl bereit. Die Beats Fit Pro lassen zukünfitg auch in den Farben Mond, Düne und Erde bestellen. Die neuen Farben entstehen der neuen „Beats x Kim“-Edition sind laut Apple in Kürze verfügbar.

Die Beats Fit Pro richten sich in erster Linie an Sportler. Apple setzt bei diesen Kopfhörern auf zwei unterschiedlichen Hörmodi (Active Noise Cancelling „ANC“ sowie einen Transparenzmodus), H1-Chip, „Hey Siri“, hohen Tragekomfort, bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit bzw. bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit inkl. Ladecase, IPX4-klassifiziertem Schutz vor Schweiß und Wasser, Support für „Wo ist?“ Und mehr.

Der Listenpreis für die Beats Fit Pro beträgt 229,95 Euro. Im freien Handel könnt ihr euch die Kopfhörer für rund 190 Euro sichern. Die neuen Farboptionen werden vermutlich ebenfalls bei knapp 230 Euro starten und möglicherweise kurze darauf leicht im Preis sinken.

