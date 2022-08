Update 07.08.2022: Endspurt. Vodafone hat uns informiert, dass die Aktion nur bis zum morgigen Montag (08.08.2022) läuft. Dies bedeutet, dass ihr euch nur noch heute und morgen das Bonusguthaben über 60 Euro sowie die 12 Wochen kostenloses CallYa Digital sichern möchtet. Greift am Besten direkt zu. (/Update Ende)

Anfang letzten Monats hatten wir euch auf eine ziemlich heiße Sommer-Promo von Vodafone aufmerksam gemacht. Bevor diese in Kürze ausläuft, möchten wir euch noch einmal auf diese aufmerksam machen. Ihr erhaltet den Tarif „Vodafone CallYa Digital“ 3 Monate komplett gratis. Genau genommen, sind es zwar nur 12 Wochen, nichtsdestotrotz nehmen wir das kostenlose Vodafone CallYa Digital gerne mit. Um von der Aktion profitieren zu können, müsst ihr die Vodafone CallYa Digital Aktionsseite aufrufen und den dortigen Gutscheincode nutzen.

So könnt ihr euch Vodafone CallYa Digital komplett kostenlos sichern

Seit längerer Zeit erfreut sich der Vodafone Tarif CallYa Digital großer Beliebtheit. Durch die aktuelle Aktion verbessert sich das Preis-Leistungsverhältnis noch einmal. Wir blicken etwas detaillierter auf die Konditionen.

Bei Vodafone CallYa Digital handelt es sich um ein Prepaid-Angebot von Vodafone, allerdings wird die monatliche Gebühr per Lastschrift eingezogen. Das lästige Aufladen entfällt somit.

Zum Preis von nur 20 Euro (pro vier Wochen) erhaltet ihr 15GB Datenvolumen (LTE + 5G), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Eine Vertragslaufzeit gibt es nicht, so dass ihr den Tarif jederzeit nach Ablauf eines Monats wieder kündigen könnt. Eine Bonitätsprüfung erfolgt nicht, WebIdent ist erforderlich.

Mit dem Gutscheincode „SOMMER60“ könnt ihr kräftig sparen. Wenn ihr diesen während des Bestellvorgangs eingebt, erhaltet ihr 60 Euro Startguhaben und könnt Vodafone CallYa Digital somit 12 Wochen komplett kostenlos nutzen.

Überblick Vodafone CallYa Digital

15GB Datenvolumen mit LTE Max und 5G im Vodafone-Netz

im Vodafone-Netz Telefon- und SMS-Flat

EU-Roaming

keine Bonitätsprüfung

20 Euro pro vier Wochen

mit Gutschein erhaltet ihr 60 Euro Startguthaben

Passend zum Sommer handelt es sich bei diesem Deal, um ein verdammt heißes Angebot. Vodafone schenkt euch satte 60 Euro, so dass ihr den Tarif CallYa Digital drei Monate komplett gratis nutzen könnt. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu. Der Gutscheincode ist nur für kurze Zeit gültig.

