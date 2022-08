Die Videokonferenz-Lösung Zoom hat seit Beginn der Pandemie einen kometenhaften Aufstieg erlebt und wird von Millionen Nutzern im täglichen Gebrauch eingesetzt. Dies lockt natürlich auch Angreifer und Hacker an. In der Mac-App wurde nun eine kritische Sicherheitslücke entdeckt. Mit dem Update auf Version 5.11.5 wurde diese behoben.

Setzt ihr auf Zoom und insbesondere die Zoom Mac-App? Dann können wir euch nur dringend empfehlen, das Update auf Version 5.11.5 einzuspielen. Sicherheitsforscher Patrick Wardle hat herausgefunden, dass die Versionen 5.7.3 bis 5.11.3 eine kritische Sicherheitslücke (CVE-2022-28756) enthalten. Diese sitzt im Auto-Updater des Systems und Angreifer können sich über diese Root-Rechte im System verschaffen.

Wardle hatte den Exploit im Rahmen der Def Con Sicherheitskonferenz demonstriert. Einige Bugs hatte Zoom bereits behoben, allerdings zeigte der Sicherheitsforscher einen weiteren Bug, der noch nicht behoben war. Dieser wurde nun ebenfalls beseitigt, so The Verge.

🆕 Update(s):

🐛 Bug assigned CVE-2022-28756

🩹 Patch now available, in Zoom v5.11.5 (9788)

See Zoom’s security bulletin: https://t.co/xUpE4jS6ck

Mahalos to @Zoom for the (incredibly) quick fix! 🙌🏽 🙏🏽 pic.twitter.com/GGtM3EUT7s

— patrick wardle (@patrickwardle) August 14, 2022