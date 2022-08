Im Mai dieses Jahres gab Apple einen Ausblick auf das Sommer-Programm für Kinder und Familienserien. In diesen Zusammenhang wurde auch „Life of Ella“ angekündigt. Nun wird es konkret und die Verantwortlichen haben den offiziellen Trailer und einen näheren Einblick in die Serie veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Life of Ella“

Apple TV+ hat den Trailer für die neue Kinder- und Familienserie „Life By Ella“ veröffentlicht. Diese feiert am Freitag, den 2. September, weltweit Premiere.

„Life By Ella“ folgt Ella, als sie nach ihrer Krebserkrankung mit einer brandneuen Perspektive, Begeisterung für die Zukunft und einer ausgeprägten „Nutze den Tag“-Mentalität in die Schule zurückkehrt. Mit ihrer besten Freundin an ihrer Seite ist sie bereit, alles anzugehen, wovor sie zuvor zu viel Angst hatte, und entschlossen, sich nicht von den Kleinigkeiten falscher Freunde und ihres Social-Media-Status ablenken zu lassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Life By Ella“ wurde von Jeff Hodsden („Bunk’d“) und Tim Pollock („Bunk’d“) kreiert, geschrieben und ausführend produziert, bei der ersten Folge führte die für den Emmy Award nominierte Linda Mendoza („Ugly Betty“, „Harlem“). Die Hauptrollen der Serie spielen Lily Brooks O’Briant (“The Big Show Show,” “The Tick”), Artyon Celestine (“Drama Club,” “Claws”), and Vanessa Carrasco (“Irreplaceable You”) with an ensemble cast including Kevin Rahm (“Madam Secretary,” “Mad Men”), Mary Faber (“Parks and Recreation,” “Kidding”), Aidan Wallace (“You,” “The Kids Are Alright”), Kunal Dudheker (“Better Things,” “Shang Chi”) und Maya Lynne Robinson (“The Connors,” “The Unicorn”).