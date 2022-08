Am gestrigen Abend hatte Apple die Beta 6 zu iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 und tvOS 16 veröffentlicht. In der Nacht zu heute hat Apple auch die die Public Beta 4 bereitgestellt. Damit haben auch Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich wieder intensiver mit den kommenden Updates zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht PB4 zu iOS 16 & iPadOS 16

Die gestern veröffentlichte Beta 6 entspricht im Wesentlichen der in der Nacht zu heute veröffentlichten Public Beta 4. Ab sofort haben nicht nur eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich wieder intensiver mit dem kommenden großen iPhone- und iPad-Update zu beschäftigen, auch Teilnehmer am Apple Beta Programm können ab sofort die die neue Vorabversion installieren.

Seit der Ankündigung von iOS 16 und iPadOS 16 im Juni dieses Jahres haben wir euch die ein oder andere Neuerung vorgestellt. Die bedeutendsten Neuerungen von iOS 16 und iPadOS 16 haben wir euch hier verlinkt. Bis die finale Version von iOS 16 und iPadOS 16 erscheinen werden, werden noch ein paar wenige Wochen vergehen. Aktuell rechnen wir mit der Freigabe Ende September.

Bitte beachtet, dass es sich um eine Beta bzw. Public Beta handelt. Eine Vorabversion ist zum Teil noch stark fehlerbehaftet und sollte niemals auf einem produktiven Gerät installiert werden. Vielmehr eignet sich ein Zweitgerät, um iOS 16 und iPadOS 16 zu testen.