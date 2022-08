TUI Cruises hat seiner Mein Schiff App ein kleines Update verpasst, um hier und dort ein paar Fehler zu beheben und gleichzeitig die Leistung des Systems zu verbessern. Gleichzeitig starten am heutigen Freitag neue Wochenendangebote mit ein paar ziemlich attraktiven Angeboten.

Mein Schiff: App erhält Update

Die Mein Schiff App dient nicht nur dazu, sich im Vorfeld einer Reise über Reiseziele, die Mein Schiff Flotte, Ausflüge etc. zu informieren, sie dient auch Urlaubern während einer Reise als zentrale Anlaufstelle. So lassen sich in der App Zusatzleistungen nicht nur vor Reiseantritt reservieren, sondern auch während der Reise an Bord. Ihr meldet euch vor der Reise in einem persönlichen Meine Reise Portal an und könnt bequem euren Urlaub planen und verschiedene Angebote nutzen.







In der App hatten sich ein paar wenige Bugs eingeschlichen, die nun durch die Entwickler beseitigt wurden. So lief die App an Bord nicht komplett rund. So gab es ein paar Probleme rund um den Login, die Reservierungen sowie beim Gesundheitsfragebogen.

Neue Wochenendangebote sind da

Darüberhinaus sind neue Wochenendangebote auf MeinSchiff.com gestartet. Gleich drei Reisen stehen dabei im Fokus. Die 7-Tage Reise Kreta bis Malta mit der Mein Schiff Herz ist ab 599 Euro erhältlich. Die „The Kelly Family Cruise“ im September mit der Mein Schiff 6 könnt ihr ab 599 Euro buchen und die 9-Tage Reise von Mallorca bis Bremerhaven mit der Mein Schiff 3 wartet ab 799 Euro auf euch. Zudem warten verschiedene Angebote der Woche auf euch?

Möchtet ihr einfach ein wenig stöbern? Dann geht es hier entlang.