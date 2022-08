Vor wenigen Tagen tauchte ein Bericht auf, mit dem Nikkei Asia behauptete, dass Apple erstmals das MacBook sowie die Apple Watch in Vietnam produzieren möchte. Analyst Kuo weiß allerdings zu berichten, dass Apple seine Watch bereits seit längerem in Vietnam fertigt und auch von dort an Kunden verschickt. Kurz vor dem kolportierten Apple Watch 8 Verkaufsstart im kommenden Monat wird die Produktion nun hochgefahren.

Vor dem Apple Watch 8 Start: Produktion in Vietnam wird hochgefahren

Min Chi Kuo hat in der Vergangenheit bereits mehrfach nachgewiesen, dass er innerhalb der Apple Zulieferkette sehr gut vernetzt ist.

Er berichtet per Twitter, dass Luxshare ICT, einer der größten Lieferanten von Apple, bereits über Produktionslinien in China und Vietnam verfügt. Laut Kuo werden einige der Apple Watch Series 7 Modelle schon seit einiger Zeit aus Vietnam ausgeliefert. Im Vorfeld der Ankündigung der Apple Watch 8 intensiver Apple seine Aktivitäten in Vietnam und erhöht die Produktion. Kuo glaubt, dass mit der Einführung der Apple Watch Series 8 in diesem Herbst der Anteil der in Vietnam gefertigten Apple Watch Modelle auf bis zu 70 Prozent steigen wird. Außerhalb Chinas ist Luxshare führend beim Bau von Produktionslinien.

(3/5)

The media reported that Apple Watch would start mass production in Vietnam. But it’s already shipping, as I know. Luxshare ICT, Apple Watch’s major assembler, has production lines in China and Vietnam and has shipped from Vietnam since Apple Watch 7. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 19, 2022

Seit längerem ist zu erkennen, dass sich Apple „breiter“ aufstellt und seine Zulieferkette und die Produktionsstätten diversifiziert. Dies ist unter anderem auf die aktuelle Gesundheitskrise sowie den Kreis in der Ukraine zurückzuführen.