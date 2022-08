Neben der iPhone 14 Familie wird Apple in der kommenden Woche aller Voraussicht nach auch neue Apple Watch Modelle präsentieren. Neben der normalen Apple Watch 8 und einem neuen SE-Modell rechnen wir mit einer neuen Apple Watch Pro. Im Vorfeld gibt es nun ein paar weitere Appetithäppchen.

Leaker ShrimpApplePro äußert sich heute nicht nur zum iPhone 14 Pro, sondern auch zu den kommenden Apple Watch Modellen. Glaubt man der Einschätzung, so wird die „normale“ Apple Watch 8 weiterhin in den Größen 41mm und 45mm angeboten. Lasst euch nicht Irrtieren, in dem Tweet heißt es zwar 55mm, allerdings handelt es sich um einen Schreibfehler.

Das Rot des (Product)RED soll einen neuen Rotton erhalten. Einen riesigen Unterscheid bei der roten Farbgestaltung erwarten wir allerdings nicht. Vermutlich passt Apple das Ganze eine Nuance an. Beim Design der Verpackung soll es keine Änderungen geben. So soll die Kartonage der Apple Watch 8 genau so aussehen wie bei der Apple Watch 7.

Evening gamers

Heres an titbits, more details about the standard Series 8:

• Yes they are still 41-55mm confirmed If anyone still wondering.

• The red of (PRODUCT) RED is a new shade of red.

• the seal box’s design is still the same, except they added more glue underneath pic.twitter.com/0bqM4ze6AR

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 30, 2022