Ein paar wenige Tage ist es erst her, dass Apple die Einladungen für seine September-Keynote verschickt hat. Diese findet am 07. September und somit in wenigen Tagen statt. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr. Das Motto lautet „Far out“ (zu deutsch „Weiter voraus“). Auch wenn Apple mit keiner Silbe erwähnt hat, welche Themen im Rahmen des Events behandelt werden, gehen wir fest davon aus, dass das iPhone 14 (Pro) sowie die Apple Watch 8 auf der Agenda stehen.

Apple „Far out“ Keynote

Die nächste Apple Keynote steht vor der Tür. Viele Apple Nutzer werden sich den 07.09.2022 bereits rot im Kalender markiert haben. Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die dritte Apple Keynote im Jahr 2022 zu und gespannt warten wir darauf, welche Neuerungen der Hersteller im Gepäck hat. Eine grobe Vorstellung haben wir in jedem Fall.

iPhone 14 (Pro)

Wir rechnen fest damit, dass Apple im Rahmen des September-Events die neue iPhone 14 Familie ankündigen wird. Neben einem 6,1 Zoll iPhone 14 und einem 6,7 Zoll iPhone 14 Plus rechnen wir mit einem 6,1 Zoll iPhone 14 Pro sowie 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max. Die Non-Pro-Modelle werden vermutlich ein reines Leistung-Upgrade mit punktuellen Verbesserungen erhalten.

Bei den Pro-Modellen dürfte der Schritt deutlich größer sein. Die Rede ist von einem leistungsstärkeren A16-Chip, einer pillenförmige Displayaussparung, einem Always-On-Display, 48MP Kamera und mehr.

Apple Watch 8

Auch die Apple Watch 8 dürfte auf der Agenda des Events stehen. Bei der Series 8 erwartet wir ebenso ein Leistungsupgrade mit einem neuen Prozessor, ggfs. 5G-Chip sowie einen Sensor zur Messung der Körpertemperatur. Neben den „normalen“ Modellen soll es in diesem Jahr auch ein Modell geben, welches sich in erster Linie an Extrem-Sportler richtet. Diese Modell soll ein größeres Display, eine längere Akkulaufzeit und neue Sensoren bieten. Zudem ist die Rede davon, dass dieses Modell robuster ist. Auch eine neue Generation der Apple Watch SE ist in Planung.

AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2 wird Apple ebenfalls im Herbst dieses Jahres ankündigen und wir können uns gut vorstellen, dass dies im Rahmen der iPhone 14 Keynote der Fall sein wird. Den Kopfhörern wird ein neuer Chip, der Support für das „Wo ist?“-Netzwerk, Klangverbesserungen (Lossless?) sowie USB-C am Ladecase nachgesagt.

Sonstiges

Darüberhinaus dürfte es die ein oder andere weitere Neuheit geben. Für gewöhnlich gibt es passend zu den neuen Produkten Hüllen, Armbänder etc. Zudem dürfte Apple bekannt geben, wann die finale Version von iOS 16, watchOS 8 und Co. freigegeben wird.

Live-Ticker auf Macerkopf.de ab 18:30 Uhr

Wir starten unseren Live-Ticker am kommenden Mittwoch um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der Keynote werden wir nutzen, um noch einmal über die neuesten Gerüchte mit euch zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid.