Im Hinblick auf die neu gestaltete Displayaussparung beim kommenden iPhone 14 Pro setzt sich so langsam aber sicher ein Puzzleteil zum nächsten. Erst gestern haben wir euch auf das Zusammenspiel zwischen Always-On-Display und „Pille“ hingewiesen. Auf einen Aspekt möchten wir in diesem Zusammenhang noch einmal explizit aufmerksam machen. Es geht um die Akku-Anzeige in der Statusleiste.

iPhone 14 Pro: Statusleiste zeigt wieder „vollstände“ Akku-Anzeige an

Apple plant die ursprüngliche iOS-Akku-Anzeige beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro wieder zurück in die Statusleiste zu bringen. Dank der neu gestalten Displayaussparung und dem dazu gewonnen Platz kann sowohl das Akku-Symbol als auch die Akku-Restanzeige wieder standardmäßig nebeneinander angezeigt werden.

Unter iOS 16 gibt es in der Statusleiste für iPhones mit „Original“-Notch auch eine Anpassung. So wird die Akku-Restanzeige innerhalb des Akku-Symbols angezeigt.

Neben der klassischen Akku-Anzeige wird Apple auch andere Elemente in der Statusleiste auf dem Sperrbildschirm und dem Benachrichtigungszentrum für die kommenden iPhone 14 Pro neu anordnen, einschließlich der Verschiebung der Mobilfunksignalanzeige nach links neben die Notch.

In den letzten Tagen sind besonders viele Appetithäppchen zum iPhone 14 Pro aufgetaucht. Dies ist auch kein Wunder. Am kommenden Mittwoch lädt Apples zur Keynote und normalerweise tauchen im Vorfeld eines Events besonders viele Gerüchte auf. Schlussendlich müssen wir bis zum 07. September warten, um zu sehen, was Apple im Köcher hat. Die bisherigen Informationen zum iPhone 14 Pro machen in jedem Fall Lust auf mehr.