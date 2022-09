Lange haben wir gewartet, jetzt hat Apple endlich die nächste Generation des iPhone vorgestellt. Dabei gibt es bei den Standard-Modellen eine große Neuerung, und zwar das iPhone 14 Plus. Das 6,7 Zoll iPhone bietet Kunden die Möglichkeit ein entsprechend großes iPhone zu kaufen, ohne den Aufpreis für die Pro-Features zahlen zu müssen. Zudem gibt es auch wieder ein 6,1 Zoll iPhone, das zusammen mit der Plus-Variante noch einige weitere Neuerungen zu bieten hat. Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus können ab Freitag, 9. September im Apple Online Store vorbestellt werden.

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Apple hat heute das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in zwei Größen vorgestellt – 6,1 und 6,7 Zoll. Beide Modelle bieten das bekannte Design, Kamera-Upgrades und neue Sicherheitsfunktionen.

„Unsere Kund:innen verlassen sich jeden Tag auf ihr iPhone. iPhone 14 und iPhone 14 Plus kommen mit neuen bahnbrechenden Technologien und wichtigen Sicherheitsfunktionen. Mit dem neuen größeren 6,7 Zoll Display des iPhone 14 Plus können die Nutzer:innen beim Surfen noch mehr Inhalte und Text sehen“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Beide Modelle haben eine leistungsstarke neue Hauptkamera mit einer deutlich besseren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Dazu kommen 5G und eSIM und die unglaubliche Performance des A15 Bionic für eine noch längere Batterielaufzeit. All diese Funktionen sind fest in iOS 16 integriert und machen das iPhone unverzichtbarer denn je.“

Robustes Design, lange Akkulaufzeit und helles Display

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind aus „robustem, eleganten Aluminium in Raumfahrtqualität gefertigt und in fünf wunderschönen Farben erhältlich“, so Apple. Folgende Modelle stehen zur Auswahl: Mitternacht, Blau, Polarstern, Violett und PRODUCT(RED) sowie die Speicherkapazitäten 128 GB, 256 GB und 512 GB.

Das iPhone 14 Plus bietet laut Apple die beste Akkulaufzeit, die es jemals bei einem iPhone gab. Beide Modelle haben ein verbessertes Wärmemanagement und Super Retina XDR Displays mit OLED Technologie, die 1200 Nits HDR Spitzenhelligkeit, ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und Dolby Vision unterstützt.

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus besitzen außerdem die Ceramic Shield Vorderseite und sind vor verschütteten Flüssigkeiten sowie vor Wasser und Staub geschützt.

Leistungsstarke Kamera Upgrades durch die Photonic Engine

Sowohl das iPhone 14 als auch das iPhone 14 Plus verfügen über eine neue 12 MP Hauptkamera mit größerem Sensor und größeren Pixeln, eine neue TrueDepth Frontkamera und eine Ultraweitwinkel-Kamera

Über eine tiefe Integration von Hardware und Software sorgt die Photonic Engine bei allen Kameras für bessere Fotos bei mittleren bis schlechten Lichtverhältnissen: bis zu 2-mal bei der Ultraweitwinkel-Kamera, 2-mal bei der TrueDepth Kamera und 2,5-mal bei der neuen Hauptkamera. Die Photonic Engine ermöglicht diesen Qualitätssprung, indem sie mittels computergestützter Fotografie Deep Fusion früher bei der Bildaufnahme einsetzt. So sollen „Fotos mit außergewöhnlichen Details, feinen Texturen, besseren Farben und mehr Informationen“ entstehen.

Hier die neuen Upgrades und Features des Zwei-Kamera-Systems:

Eine neue Hauptkamera mit größerer ƒ/1.5 Blende und 1,9 µm Pixeln sorgt für bessere Fotos und Videos unter allen Lichtbedingungen – mit mehr Details, Einfrieren von Bewegungen, weniger Rauschen, kürzeren Belichtungszeiten und optischer Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung.

Eine neue TrueDepth Frontkamera mit ƒ/1.9 Blende ermöglicht bessere Fotos und Videos bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit dem neuen Autofokus kann sie bei wenig Licht und bei Gruppenfotos aus größerer Entfernung noch schneller scharf stellen.

Der neue Action Modus sorgt für flüssig wirkende Videos und korrigiert Wackler, Bewegungen und Erschütterungen auch dann, wenn das Video mitten im Geschehen aufgenommen wird.

Die Ultraweitwinkel-Kamera bietet einen einzigartigen Blickwinkel bei breiteren Aufnahmen und mit der Photonic Engine entstehen bessere Fotos bei wenig Licht.

Der verbesserte True Tone Blitz ist zehn Prozent heller und ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Den Kinomodus gibt es nun mit 4K bei 30 fps und 4K bei 24 fps.

Unfallerkennung

Alle iPhone 14 Modelle haben neue Sicherheitsfunktionen, die dann Hilfe rufen, wenn es darauf ankommt. Mit dem neuen Dual-Core Beschleunigungssensor, der g-Kräfte bis zu 256g erfasst, und dem Gyrosensor mit hohem Dynamikbereich kann das iPhone über die Unfallerkennung schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen, wenn ein Nutzer bewusstlos ist bzw. das iPhone nicht erreichen kann.

Diese Funktionen ergänzen vorhandene Komponenten wie das Barometer, das nun einen veränderten Kabinendruck erfasst, das GPS, das zusätzliche Informationen bei Tempoänderungen liefert, und das Mikrofon, das typische laute Geräusche von schweren Autounfällen erkennt.

Apple hat viel Entwicklungszeit in die Unfallerkennung investiert. Für die Erfassung wurden fortschrittliche Bewegungsalgorithmen entwickelt, die mit mehr als einer Million Stunden realen Fahr- und Unfalldaten angelernt worden sind, um die Genauigkeit zu erhöhen.

In Kombination mit der Apple Watch greift die Unfallerkennung des iPhone 14 unmittelbar auf die Stärken beider Geräte zurück. Wird ein schwerer Unfall erkannt, erscheint die Notrufoberfläche auf der Apple Watch – denn die Smartwatch befindet sich meistens näher bei dem Nutzer. Für eine bestmögliche Verbindung wird der Notruf selbst über das iPhone abgesetzt, sofern es in Reichweite ist.

Notruf SOS über Satellit

Bereits im letzten Jahr wurde Notruf SOS über Satellit für das iPhone erwartet. Jetzt ist es endlich so weit. Die Funktion kombiniert spezielle Komponenten, die tief in der Software integriert sind, sodass sich Antennen direkt mit einem Satelliten verbinden können. Die Funktion ermöglicht den Kontakt mit dem Notruf, wenn das iPhone keine Mobilfunkabdeckung oder WLAN Verbindung hat.

Mit der Funktion können Nutzer auch ihren Standort mit dem „Wo ist?“-Netzwerk manuell per Satellit teilen, wenn sie keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung haben. Notruf SOS über Satellit steht Nutzern in den USA und in Kanada ab November zur Verfügung. Der Service ist zwei Jahre lang kostenlos.

A15 Bionic

Den neuen A16 Bionic bekommen nur die beiden iPhone 14 Pro Modelle. Die Basis-iPhones behalten zwar den A15, bekommen aber die Version der früheren Pro-Modelle, die mehr Grafikleistung bietet. Damit ist das iPhone 14 „immer noch schneller als die Konkurrenzprodukte“, verdeutlicht Apple und erklärt:

„Die 5-Core GPU ermöglicht eine noch flüssigere Grafikleistung für Video Apps und anspruchsvolles Gaming sowie unglaubliche Kamerafunktionen wie Photonic Engine und Kinomodus. Dazu kommen eine beeindruckende Batterielaufzeit und Datenschutz und Sicherheit mit Secure Enclave. Die 6-Core CPU bewältigt anspruchsvolle Aufgaben flüssig und effizient. Die 16-Core Neural Engine kann 15,8 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen und ermöglicht noch schnelleres maschinelles Lernen für Funktionen in iOS 16 und Apps anderer Anbieter.“

Das iPhone und die Umwelt

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind für eine möglichst geringe Umweltbelastung entwickelt worden. Ihre Antennenleitungen sind aus recycelten Kunststoff-Wasserflaschen gefertigt, die chemisch in ein stärkeres Hochleistungsmaterial verändert wurden. Außerdem werden zu 100 Prozent recycelte Seltene Erden-Metalle für Magnete, wie die in MagSafe, verwendet, sowie 100 Prozent recyceltes Wolfram in der Taptic Engine.

Beide Modelle verwenden zu 100 Prozent recyceltes Zinn im Lötmittel mehrerer Leiterplatten und zu 100 Prozent recyceltes Gold in der Beschichtung mehrerer Leiterplatten sowie in den Kabeln aller Kameras. Durch die faserbasierte Verpackung ist keine Umverpackung aus Kunststoff mehr nötig.

Preis und Verfügbarkeit

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus können ab Freitag, 9. September im Apple Online Store vorbestellt werden. Das iPhone 14 startet bei 999 Euro und wird ab Freitag, 16. September ausgeliefert. Das iPhone 14 Plus startet bei 1149 Euro und ist ab Freitag, 7. Oktober verfügbar.