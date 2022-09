Als Apple im Juni dieses Jahres einen ersten Ausblick auf watchOS 9 gab, stellte der Hersteller auch die Funktion „Vorhofflimmern-Protokoll“ (AFib History) vor. Zum damaligen Zeitpunkt hieß es, dass die Funktion zunächst nur in den USA zur Verfügung steht. Apple hat die Zeit zwischen Juni und September allerdings genutzt, um Vorhofflimmern-Protokoll in einer Vielzahl weiterer Länder bereit zu stellen bzw. genehmigen zu lassen – auch bei uns in Deutschland.

watchOS 9: Vorhofflimmern-Protokoll auch in Deutschland verfügbar

Zur Erklärung der watchOS 9 Funktion „Vorhofflimmern-Protokoll“ greifen wir auf Apples begleitende Mittelung zurück. Dort heißt es

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Dauer des Vorhofflimmerns auf die Symptome, die allgemeine Lebensqualität und das Risiko von Komplikationen auswirken kann. Bislang hat es keine einfache Möglichkeit gegeben die Häufigkeit des Vorhofflimmerns über einen längeren Zeitraum zu verfolgen oder Lebensstilfaktoren, die den Zustand beeinflussen können, zu kontrollieren. Mit watchOS 9 können Nutzer:innen, bei denen Vorhofflimmern diagnostiziert worden ist, die von der FDA zugelassene Funktion Vorhofflimmern-Protokoll aktivieren und auf wichtige Informationen zugreifen, darunter eine Schätzung, wie häufig der Herzrhythmus Anzeichen von Vorhofflimmern zeigt, was tiefere Einblicke in den Zustand des:r Anwenders:in ermöglicht. Nutzer:innen erhalten außerdem wöchentliche Mitteilungen, um die Häufigkeit zu verstehen und einen detaillierten Verlauf in der Health App anzuzeigen, einschließlich Lebensstilfaktoren, die Vorhofflimmern beeinflussen können, wie Schlaf, Alkoholkonsum und Sport. Anwender:innen können eine PDF-Datei mit einer detaillierten Anamnese ihres Vorhofflimmerns und ihrer Lebensgewohnheiten herunterladen, die sie problemlos an Ärzte und Pflegepersonal weitergeben können, um so besser informiert zu sein.

Wenn man nun auf das Kleingedruckte blickt, so schreibt Apple