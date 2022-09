„Garden Tails: Match and Grow“ ist auf Apple Arcade gestartet. Damit steht kurz vor dem Wochenende ein weiteres Spiel auf der Apple Spiele-Abo-Plattform bereit.

Apple Arcade: „Garden Tails: Match and Grow“ ist da

Für gewöhnlich machen wir euch immer freitags auf die Neuankömmlinge von Apple TV+ und Apple Arcade aufmerksam. In Sachen Apple TV+ haben wir euch bereits im Laufe des Vormittags auf „Sago Mini Freunde“ aufmerksam gemacht. Darüberhinaus stehen neue Episoden laufender Serien ab sofort bereit.

Anders sieht es da bei Apple Arcade auf. Ab sofort können Abonnenten „Garden Tails: Match and Grow“ spielen. Betretet eine friedliche Welt und baut einen Garten voller Leben. In diesem beruhigenden Spiel könnt ihr in eurem eigenen Tempo spielen und zusehen, wie eure Handlung zu einem Zufluchtsort für alle Arten von Leben wird. Von gewöhnlichen Kreaturen bis hin zu majestätischen Raritäten werdet ihr die bezaubernden Geschichten und Hintergrundgeschichten aller tierischen Freunde aufdecken, die ihr auf eurem Weg getroffen habt. Macht eine Pause, lehnt euch zurück und beginnt, einen lebendigen und üppigen Garten anzubauen.

Hier findet ihr „Garden Tails: Match and Grow“ auf Apple Arcade.

„Jetpack Joyride 2“ erhält Update

Darüber hinaus gibt es diese Woche das erste Update für Jetpack Joyride 2, das Apple Arcade-Abonnentem noch mehr hochfliegende Action bietet und mit neuen Story-Levels, sowie dem Endlosmodus als meist gewünschtem Spielmodus aufwartet. Das Spiel war erst kürzlich auf Apple Arcade gestartet.