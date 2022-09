Mit der Vorstellung von iOS 16 kündigte Apple auch die Live-Aktivitäten an. Die Funktion soll dabei helfen, eine laufende Aktivität auf dem Sperr­bildschirm des iPhone zu verfolgen. Apple bestätigte bereits, dass die Live-Aktivitäten mit dem neuen ActivityKit-Framework mit iOS 16.1 verfügbar sein werden. Nun können die ersten Beta-Tester die Integration von Live-Aktivitäten mit Sportspielen über die TV-App nutzen.

Live-Aktivitäten in iOS 16.1

Live-Aktivitäten sind ein neues Feature, mit dem Nutzer bei allem, was in Echtzeit passiert, auf dem Laufenden bleiben und direkt auf dem Sperrbildschirm Informationen zu Sportveranstaltungen, Trainings und bestellten Fahr- oder Lieferdiensten sehen. So lässt sich beispielsweise ein Spielstand oder ein Status einer Essens­lieferung im Auge behalten, ohne das Gerät entsperren zu müssen.

Live-Aktivitäten werden auf dem iPhone unten auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max erscheinen die Live-Aktivitäten oben auf dem Sperrbildschirm in der Dynamic Island, einem neuen pillenförmigen Bereich, der die Face ID-Sensoren sowie die Frontkamera umgibt und sich erweitern lässt, um Systemnachrichten auf einen Blick anzuzeigen.

Wie MacRumors berichtet, testet Apple nun in der Beta-Version von iOS 16.1 die Integration von Live-Aktivitäten mit Sportspielen über die TV-App. Wenn man in der TV-App auf die Schaltfläche „Folgen“ für ein Sportspiel tippt, wird auf dem Sperrbildschirm eine Live-Aktivität für das Spiel angezeigt, mit einer live aktualisierten Punktetabelle und Play-by-Play-Aktionen. Zudem kann eine kurze Zusammenfassung des Spiels angezeigt werden.

Apple gibt an, dass iOS 16.1 später in diesem Jahr veröffentlicht wird und Live-Aktivitäten somit für alle Nutzer verfügbar sein wird. Für Sport wird die Funktion für MLB-Spiele für Nutzer in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Japan und Südkorea verfügbar sein, zusammen mit NBA- und Premier-League-Spielen für Nutzer in den USA und Kanada.

Apps von Drittanbietern können die Live-Aktivitäten ebenfalls unterstützen. Sobald der iOS 16.1 Release Candidate verfügbar ist, können Entwickler laut Apple Apps mit Live-Aktivitäten in den App Store einreichen.