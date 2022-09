Am morgigen Freitag feiert nicht nur die Apple Watch Ultra ihren Verkaufsstart (die Reviews erschienen gestern), auch die AirPods Pro 2 geben sich morgen die Ehre. Kurz bevor die neuen Apple Kopfhörer ausgeliefert werden und in den Verkaufsregalen landen, gibt es nun auch die ersten Tests zu diesen.

Kurz nach dem Verkaufsstart hat Apple ausgewählte Medienvertreter, Journalisten, Influencer etc. mit AirPods Pro 2 Testgeräten ausgestattet. Vor wenigen Augenblicken ist das Presseembargo ausgelaufen und ab sofort liegen die Reviews vor.

Wir bringen euch in Sachen AirPods Pro 2 noch einmal kurz auf Ballhöhe. Mit der Power des neuen H2 Chip erzielen die AirPods Pro (2. Geneneration) laut Apple bahnbrechende Audioleistung mit deutlichen Verbesserungen der Aktiven Geräuschunterdrückung und des Transparenzmodus und ermöglichen es auf beeindruckende Weise, 3D Audio noch immersiver zu erleben. Mit der TrueDepth Kamera im iPhone kann man ein personalisiertes 3D Audio Profil für ein individuell abgestimmtes Hörerlebnis erstellen. Zudem setzt Appel auf eine neue Touch-Bedienung im Schaft, zur Steuerung der Wiedergabe und Lautstärke. Längere Akkulaufzeit und ein neues Ladecase runden die Neuerungen ab.

Wir haben euch im Internet umgesehen und euch ein paar Reviews zusammengetragen:

The Verge

Aber Apple hat mit seiner aktiven Geräuschunterdrückung erhebliche Fortschritte gemacht. Das Unternehmen sagt, dass die neue Implementierung im Durchschnitt „bis zu“ doppelt so effektiv ist wie die ursprünglichen AirPods Pro. Und obwohl mir wissenschaftliche Messinstrumente fehlen, scheint diese Behauptung nicht unrealistisch. In unserem Büro habe ich kürzlich die Schreibtische verschoben und sitze jetzt in der Nähe eines Luftauslasses, der ein anhaltendes Surren ausstrahlt. Die ursprünglichen AirPods Pro hinterlassen im Geräuschunterdrückungsmodus eine Spur davon, aber beim Paar der zweiten Generation ist es völlig gedämpft und nicht wahrnehmbar. Ich kann immer noch Kollegen plaudern hören, wenn sie direkt neben meinem Schreibtisch laufen, aber die AirPods Pro gewähren mir meistens viel Gelassenheit. Ich habe auch legitime Verbesserungen beim Pendeln in der U-Bahn beobachtet, und insgesamt dringt weniger Straßenlärm durch, wenn ich Tag für Tag durch Brooklyn fahre.

[…]

Lassen Sie uns direkt in die Klangqualität eintauchen. Apple hat den Verstärker und Treiber in den AirPods Pro komplett neu gestaltet, und obwohl diese Treiber die gleiche 11-Millimeter-Größe haben wie in den AirPods der dritten Generation, klingen sie überlegen und liefern die sauberste und dynamischste Ausgabe aller bisherigen AirPods.