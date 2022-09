In den letzten Wochen und Monaten sind verschiedene Apple Originale auf Apple TV+ gestartet, die sich in erster Linie an das jüngere Publikum richten. Unter anderem sind „Sago Mini Friends“ (deutscher Titel: „Sago Mini Freunde“) sowie „Life By Ella“ (deutscher Titel: „Ellas Leben“).

Sago Mini Friends – I Know What I Like (Music Video)

„Sago Mini Friends“ wird von Apple als „liebenswerter Beitrag zur Dankbarkeit“ beschrieben und basiert auf der preisgekrönten App gleichen Namens. In der Serie werden Charaktere wie Harvey, der Hund mit den Schlappohren, Jinja, die Katze, Jack, der Hase, und Robin, der Vogel, auftreten.

Die App „Sago Mini World“, auf der die Serie basiert, bietet mehr als 40 Spiele für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren. Sie wurde mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet, darunter die Parents‘ Choice Gold Awards, die Webby Awards, die Academics‘ Choice Awards und die Kidscreen Awards.

In dem Video möchte Remy all die Dinge, die er mag, mit euch teilen. Findet heraus, was euch glücklich macht, indem ihr mit Remy und all seinen Sago Mini Freunden mitsingt!

Life By Ella – Two Truths and a Lie with the Cast

„Ellas Leben“ folgt Ella, als sie nach ihrer Krebserkrankung mit einer brandneuen Perspektive, Begeisterung für die Zukunft und einer ausgeprägten „Nutze den Tag“-Mentalität in die Schule zurückkehrt. Mit ihrer besten Freundin an ihrer Seite ist sie bereit, alles anzugehen, wovor sie zuvor zu viel Angst hatte, und entschlossen, sich nicht von den Kleinigkeiten falscher Freunde und ihres Social-Media-Status ablenken zu lassen.

Während Ella lernt, jeden Moment zu schätzen, stellt sie sich den Ängsten, die sie einst bestimmten – und ermutigt andere, dasselbe zu tun.

In dem Clip könnt ihr die Schauspieler ein wenig näher kennenlernen.