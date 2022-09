Es ist mal wieder soweit. Passend zum Wochenende stellt Amazon eine Vielzahl an Leihfilmen in den Mittelpunkt, um diese zum reduzierten Preis anzubieten. Insgesamt warten aktuell 200 Filme auf euch, die ihr euch für je 0,99 Euro ausleihen könnt.

Amazon Prime: 200 Filme zu je 0,99 Euro ausliehen

Von Zeit zu Zeit lädt Amazon zum Prime-Filmabend. In der Regel findet dieser einmal pro Monat statt. Dann wird über das Wochenende eine unterschiedliche Anzahl an Leihfilmen im Preis reduziert. Ab sofort und bis Sonntag stehen dieses Mal 200 Filme zur Auswahl. Bei 0,99 Euro kann man nicht viel falsch machen und beim ersten Durchscrollen sollte für jeden etwas dabei sein. Klein oder Groß, Jung oder Alt, ihr werdet den passenden Film finden. Unter anderem warten Sonic the Hedgehog 2, The Batman, Dumbledores Geheimnisse. American Pie, Green Book, American Psycho, Zwei sind nicht zu bremsen, Yakari, Hanni & Nanni, und viele weitere Titel auf euch.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar.. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.

-> Hier geht es direkt zum Prime-Filmabend