Im vergangenen Monat lief „Memorial Hospital – Die Tage nach dem Hurrikan Katrina“ als neue Dokumentation auf Apple TV+ an. Seitdem hat Apple den ein oder anderen Clip zur Doku veröffentlicht. Auf „Five Days at Memorial – Creating the Storm“ folgt nun „A Conversation with Sheri Fink and Carlton Cuse“.

Five Days at Memorial – A Conversation with Sheri Fink and Carlton Cuse

Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe, um was es sich „Five Days at Memorial“ bzw. zu Deutsch Memorial Hospital“ handelt. Bei Five Days at Memorial“ handelt es sich um eine kraftvolle neue limitierte Serie, die auf tatsächlichen Ereignissen basiert und aus dem gleichnamigen Buch adaptiert wurde.

Als das Hochwasser stieg, der Strom ausfiel und die Hitze stark zunahm, waren erschöpfte Pflegekräfte in einem Krankenhaus in New Orleans gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihnen für die kommenden Jahre folgen würden.

In dem eingebunden Video trifft sich Sheri Fink, Autorin von Five Days at Memorial und Gewinnerin des Pulitzer-Preises mit Executive Producer Carlton Cuse zu einem Gespräch über die Serie.