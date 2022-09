Mit „Ellas Leben“ (englischer Titel „Life by Ella“) ist Anfang dieses Monats eine neue Serie auf Apple TV+ gestartet. Begleitend dazu schickt Apple verschiedene Clips auf YouTube ins Rennen. Auf „Life By Ella – Two Truths and a Lie with the Cast“ folgt nun „Life By Ella – First Look: All About Ella“. Im Grunde soll euch die Serie näher gebracht werden, um euch Lust zu machen, einzuschalten.

Apple TV+: „Life By Ella – First Look: All About Ella“

„Ellas Leben“ folgt Ella, als sie nach ihrer Krebserkrankung mit einer brandneuen Perspektive, Begeisterung für die Zukunft und einer ausgeprägten „Nutze den Tag“-Mentalität in die Schule zurückkehrt. Mit ihrer besten Freundin an ihrer Seite ist sie bereit, alles anzugehen, wovor sie zuvor zu viel Angst hatte, und entschlossen, sich nicht von den Kleinigkeiten falscher Freunde und ihres Social-Media-Status ablenken zu lassen.

Jeder Tag führt sich wie ein Abenteuer an, wenn man „Life by Ella“ freut. In dem eingeborenen Video „Life By Ella – First Look: All About Ella“ trefft ihr euchmit Lily Brooks O’Briant, Vanessa Carrasco, Artyon Celestine und anderen, während sie über die Entstehung der Show sprechen und darüber, was Ellas Geschichte so wichtig macht.