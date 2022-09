Bevor die aktuelle Vodafone-Aktion bei Klarmobil am kommenden Mittwoch (26. September 2022) und somit in zwei Tagen ausläuft, möchten wir euch auf diese noch einmal kurz hinweisen. Ihr erhaltet 20GB LTE-Daten sowie eine Allnet-Flat und zahlt gerade einmal 9,99 Euro pro Monat. Ein Anschlusspreis wird nicht fällig. Dies ist allerdings noch längst nicht alles, was das Angebot zu bieten hat.

Nur 9,99 Euro: 20GB LTE Daten + Allnet-Flat

Klarmobil – übrigens eine Freenet-Marke – hat einen ziemlich spannenden Vodafone-Deal aufgelegt, der sich sehen lassen kann. Für gerade einmal 9,99 Euro pro Monat erhaltet ihr eine LTE-Internet-Flat mit 20GB Daten, eine Allnet-Flat (Telefon- und SMS-Flat) EU-Roaming und VoLTE & Wifi Calling. Eine eSIM ist möglich. Ein Anschlusspreis wird bei diesem Angebot nicht erhoben.

Übersicht

Flat Internet mit 20GB LTE

Bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi Call

eSIM möglich

nur 9,99 Euro monatlich

Kein Anschlusspreis

Mindesvertragslaufzeit 24 Monate

Bei Interesse solltet ihr unmittelbar zugreifen. Das Angebot läuft nur bis zum 28.09.2022 um 23:59 Uhr.

-> Hier geht es direkt zum Klarmobil-Deal