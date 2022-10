Seit wenigen Tagen läuft der Apple Original Film „The Greatest Beer Run Ever“ auf Apple TV+. Begleitend hat Apple nun den deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Deutscher Trailer ist da: „The Greatest Beer Run Ever“

Mit Zac Efron, Russell Crowe und Bill Murray ist „The Greatest Beer Run Ever“ zweifelsfrei gut besetzt und die ersten Rückmeldungen zeigen, dass der Apple Original Film beim Publikum gut ankommen.

Chickie, dessen Jugendfreunde in Vietnam kämpfen, fasst einen unglaublichen Beschluss. Als Zeichen seines Beistands will er selbst ins Kriegsgebiet reisen, um seinen Freunden ein kleines Stückchen Heimat mitzubringen: bestes amerikanisches Dosenbier. Als Chickie die Realität und Kontroversen dieses Krieges dann aber leibhaftig erfährt und das Wiedersehen mit seinen Kameraden zu einer Prüfung um die Wirren und Herausforderungen des Erwachsenwerdens wird, wird klar: Was ein gut gemeinter Plan war, soll nicht weniger als das Abenteuer seines Lebens werden. Auf Grundlage einer wahren Begebenheit erzählt „The Greatest Beer Run Ever“ eine berührende Geschichte von Freundschaft, Loyalität und der Bürde, Opfer bringen zu müssen.

Falls ihr euch noch immer nicht richtig vorstellen könnt, um was es sich bei dem Film dreht, so nehmt den deutschen Trailer zum Anlass, um mal hinein zuschnuppern.