Wenn wir an Apple Original-Serien und -Filme denken, denken wir in erster Linie an den Streaming-Dienst Apple TV+. Allerdings wird es in Kürze auch ausgewählte Serien auf Blu-Ray geben.

SEE, The Morning Show, For All Mankind und mehr bald auf Bau-Ray

Im vergangenen Monat wurde bereits bekannt, dass nach Defending Jacob auch The Morning Show den Sprung auf Bau-Ray schaffen wird. Dies ist allerdings nicht die einzige Apple Serie, die in den kommenden Monaten auf einem physischen Medium erhältlich sein wird.

Sigmund Judge weiß zu berichten, dass auch SEE, For All Mankind und weitere Serien bald auf Blu-Ray erhältlich sein werden. Der Zeitplan sieht wie folgt aus

31. Oktober 2022: SEE (Staffel 1)

14. November 20212: SEE (Staffel 2)

28. November 2022: For All Mankind (Staffel 1)

05. Dezember 2022: Truth Be Told (Staffel 1), The Morning Show (Staffel 1)

26. Dezember 2022: For All Mankind (Staffel 2)

23. Januar 2023: The Morning Show (Staffel 2)

06. Februar 2023: Truth Be Told (Staffel 2)

An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht Apple TV+ selbst seine Inhalte auf Blu-Ray bringt, sondern Dazzler Media. Der Distributor hat die entsprechenden Rechte von Apple gekauft.

Die erste Apple Serie, die überhaupt auf Blu-Ray erschien, war übrigens Defending Jacob. Bereits im vergangenen Jahr begann Paramount mit der Distribution der Apple Orinal-Serie auf Blu-Ray.