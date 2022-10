Über einen Monat ist es mittlerweile her, das Apple die neue Apple Watch Ultra vorgestellt hat. Der Verkaufsstart liegt längst hinter uns und mittlerweile sieht man die Apple Watch Ultra bereits in freier Wildbahn. Begleitend hat Apple nun den Clip „Call To The Wild“ veröffentlicht.

Apple Watch Ultra – Call To The Wild

Apple Watch Ultra setzt auf ein neues Design und eine Vielzahl neuer Funktionen für Ausdauer, Erkundung und Abenteuer. Im Rahmen der Keynote hat Apple im vergangenen Monat verschiedene Videos zur neuen Apple Watch Ultra gezeigt.

Apple Watch Ultra GPS + Cellular, 49 mm Titangehäuse, Ocean Armband Weiß Spezielle Features, Sensoren und drei neue Armbänder, die für Abenteuer, Erkundung und...

49 mm Gehäuse aus Titan in Raumfahrt-Qualität für die perfekte Balance aus Gewicht,...

Einer dieser Clips steht nun zur Ansicht auf YouTube bereit. In der Videobeschreibung zu „Apple Watch Ultra – Call To The Wild“ heißt es

Lernen die neue Apple Watch Ultra kennen. Mit einem robusten Titangehäuse, unserem größten und hellsten Apple Watch-Display aller Zeiten, einer anpassbaren Action Taste, wasserdicht bis 100 m und drei speziellen Armbändern für Sportler und Abenteurer aller Art.

In den Clip seht ihr verschiedene extreme Wetter-Situationen, denen die Apple Watch Ultra standhält. Der Aufsprecher beginnt den Werbespot mit „Gesucht für gefährliche Reise…“, das zum Soundtrack „On The Verge“ (Safari Riot Remix) von Skott gehört.