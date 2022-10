Apple hat gestern Apple TV 4K der nächsten Generation vorgestellt. Im Rahmen der Ankündigung ist der Hersteller aus Cupertino auch auf verschiedene Softwarefunktionen eingegangen, die dieses Jahr noch in tvOS 16 implementiert werden. Ein Teil der Neuerungen ist bereits im tvOS 16.1 Release Candidate enthalten, weitere Neuerungen werden mit tvOS 16.X folgen. tvOS 16.1 erscheint am kommenden Montag (24. Oktober 2022).

Apple verrät kommende Neuerungen von tvOS 16

Apple hat verschiedene Neuerungen angekündigt, die im Laufe dieses Jahres in tvOS 16 implementiert werden. Unter anderem wird der Sprachassistent auf der Apple Medienbox aufgewertet. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerungen.

Zu den neuen Funktionen, die im Herbst mit tvOS 16 für Apple TV eingeführt werden, gehören Updates für Siri, die es euch noch einfacher machen, Apple TV mit eurer Stimme zu steuern und mit den Ergebnissen zu interagieren. Siri wurde auf Apple TV komplett neu gestaltet und wird in der Lage sein, die Stimme aller Anwender zu erkennen, sodass diese ganz einfach auf ihre Filme, Serien, Musik, Spiele und Apps zugreifen und dort fortsetzen können, wo sie aufgehört haben. Mit der Siri Remote können Nutzer über die Frage „Was soll ich anschauen?“ speziell auf sie zugeschnittene Empfehlungen erhalten.

Wenn ihr die AirPods trägt, könnt ihr zukünftig das Hotword „Hey Siri“ nutzen, um freihändig eine Suche auf Apple TV zu starten. Mit der geteilten iCloud Fotomediathek auf Apple TV können alle Familienmitglieder ihre Fotos gemeinsam auf dem großen Bildschirm genießen. Die geräteübergreifende Konnektivität auf Apple TV 4K wird es Entwickler ermöglichen, personalisierte Erlebnisse zwischen ihren iPhone und Apple Watch Apps auf Apple TV zu integrieren.

Apple TV 4K als Smart Home Hub

Apple TV 4K stellt als Home Hub eine sichere Verbindung zu kompatiblem Smart Home Zubehör her, darunter HomeKit Kameras, Lampen, Jalousien und mehr. Es ermöglicht euch, Szenen einzustellen und euer Smart Home zu steuern, auch wenn ihr nicht zu Hause seid, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass entsprechendes Zubehör automatisch funktioniert. Apple TV 4K ist auch ein wesentlicher Baustein für Matter, den neuen Standard für Smart Home Konnektivität, über den eine breite Auswahl an Geräten über verschiedene Plattformen hinweg reibungslos zusammenarbeiten und so dabei helfen, die wahre Vision eines intelligenten Zuhauses Wirklichkeit werden zu lassen.

Beim Betrachten des aktuellen Bilds einer HomeKit Kamera können Apple TV Nutzer:innen Zubehör in der Nähe steuern – beispielsweise die Außenbeleuchtung einschalten – oder mehrere Kameras gleichzeitig auf dem Fernsehbildschirm anzeigen, um einen besseren Überblick zu erhalten. Darüber hinaus nutzt HomeKit Secure Video die geräteinterne Intelligenz von Apple TV 4K, um das Video privat zu analysieren und Personen, Tiere, Autos und Paketlieferungen zu erkennen.

Durch Unterstützung für Thread-Netzwerke verbindet Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) kompatibles Thread-basiertes Smart Home Zubehör zuverlässig und sicher.