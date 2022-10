Am kommenden Montag stehen verschiedene Neuerungen im Hause Apple bevor. Auf der einen Seite werden die Verantwortlichen in Cupertino die finale Version von iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS Ventura watchOS 9.1, tvOS 16.1 und HomePod Software 16.1 veröffentlichen und auf der anderen Seite hat Apple Fitness+ verschiedene Neuerungen im Gepäck.

Apple Fitness+ ab 24. Oktober für iPhone Nutzer verfügbar

Im Rahmen der „Weiter voraus“-Keynote im September hatte Apple bereits bekannt gegeben, dass Apple Fitness+ ab Herbst für alle iPhone Nutzer verfügbar sein wird. Kurzum: Der bisherige Apple Watch Zwang entfällt. Später wurde bekannt, dass diese Neuerung mit iOS 16.1 und tvOS 16.1 in Kraft treten wird. Mittlerweile hat Apple bestätigt, dass iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1 und Co. am kommenden Montag (24. Oktober 2022) veröffentlicht werden. Gleichzeitig treten somit verschiedene Apple Fitness+ Neuerungen in Kraft.

Ab dem 24. Oktober können iPhone Nutzer Apple Fitness+ abonnieren und nutzen, auch wenn sie keine Apple Watch haben. Fitness+ Anwender mit einer Apple Watch können sich von personalisierten Messwerten in Echtzeit motivieren lassen, die auf iPhone, iPad und Apple TV angezeigt werden. Über 3.000 Trainings im Studiostil und Meditationen stehen mittlerweile zur Auswahl.

Am selben Tag starten allerdings noch weitere Neuerungen. So wird erstmals Musik von Taylor Swift in Fitness+ verfügbar sein, angefangen mit einer speziellen „Solokünstler:innen im Spotlight-Serie“ mit neu veröffentlichten Titeln aus ihrem Album „Midnights”, das am 21. Oktober erscheint. Fitness+ wird auch ein neues Trainingsprogramm einführen – Yoga für Läufer:innen – mit einem der weltbesten Ultramarathonläufer, Scott Jurek, und unter der Leitung von Fitness+ Yoga-Trainerin Jessica Skye. Zeit fürs Gehen wird auch neue Gäste haben, darunter die mit dem Emmy ausgezeichnete Schauspielerin Hannah Waddingham (kennt ihr vermutlich aus der Apple Original-Serie Ted Lasso), die weltweit bekannte Singer-Songwriterin Meghan Trainor und die ehemalige Astronautin Eileen M. Collins. Fitness+ wird außerdem drei neue Sammlungen bieten: Totally ’80s Cycling, Best Mindful Cooldowns for Athletes und 14-Day HIIT and Strength Challenge.

Erstmals können Kunden beim Kauf eines neuen iPhone, iPad oder Apple TV drei Monate Fitness+ kostenlos nutzen.