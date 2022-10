In den vergangenen Jahren haben wir euch regelmäßig auf die jährliche EU Code Week aufmerksam gemacht. Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass diese gestartet ist. Apple ist seit dem ersten tag an Bord und arbeitet mit Lehrkräften, Schülern, politischen Entscheidungsträgern und Programmierbegeisterten in ganz Europa zusammen, um Problemlösung, Kreativität und Zusammenarbeit durch Programmieren zu würdigen.

Apple feiert ein Jahrzehnt EU Code Week

Dieses Jahr markiert ein Jahrzehnt der Freiwilligen- und Community-Aktivitäten, um die Bedeutung des Programmierens und digitaler Fähigkeiten in ganz Europa hervorzuheben.

Apple schreibt

Um Lehrkräfte bei der EU Code Week zu unterstützen, hat Apple den „Ein Hoch auf dich“-Leitfaden für Lehrkräfte und die „Aktivität zu inklusivem App-Design“ entwickelt. Ein Hoch auf dich beinhaltet ein Einstiegsprojekt, mit dem Lernende ihre eigene Beispiel-App in Swift Playgrounds erstellen können, um einen Ort oder eine Tradition zu feiern, die ihnen wichtig ist. Der Leitfaden wurde in die verschiedenen Sprachen von 18 Ländern in Europa übersetzt, darunter zum ersten Mal auch ins Ukrainische. Der begleitende Leitfaden für inklusives App-Design hilft Lernenden ihre Leidenschaften und Ideen in Apps zu verwandeln und dabei Inklusion und Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Apple hat seit mehr als vier Jahrzehnten mit Lehrer:innen zusammengearbeitet, mit der Überzeugung, dass der effektive Einsatz von Technologie das Potenzial aller Lernenden freisetzen kann. Von der neuen Apple Education Community über die „Jede:r kann programmieren“-Ressourcen bis hin zur App Swift Playgrounds haben Apple und seine Partner im Bildungsbereich aus erster Hand erfahren, wie Kreativität durch das Programmieren das Engagement der Schüler:innen steigern und die Lernergebnisse verbessern kann.

Apple betont in diesem Zusammenhang, dass das Programmieren ein wichtiges Instrument für die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Im Jahr 2021 hat die iOS App-Economy ihre Erfolgsbilanz als Motor für wirtschaftliches Wachstum und Chancen fortgesetzt. Sie hat 2,2 Millionen Arbeitsplätze in Europa unterstützt und kleinen Unternehmen zu mehr Erfolg denn je verholfen.

Bereits im Jahr 2016 ist Apple eine Kooperation mit der Universität Neapel Federico II eingegangen, um eine Developer Academy in Neapel ins Leben zu rufen. Diese bietet Studenten ein kostenloses neunmonatiges Trainingsprogramm, das die Bereiche Programmieren, Design und Fachkenntnisse abdeckt und die euch auf die Gründung eines eigenen Unternehmens vorbereiten soll. Bis heute haben mehr als 2.000 Studierende aus über 60 Ländern das Programm durchlaufen. Weitere 3.000 Studenten haben an den vierwöchigen Kursen von Apple teilgenommen, die in Zusammenarbeit mit Universitäten und gemeinnützigen Organisationen in ganz Europa angeboten werden.

Erfolgsbeispiel „Structured“

Ein Erfolgsbeispiel haben wir euch für euch. Der deutsche App-Entwickler Leonard Mehlig, ein Alumni des App Store Foundations Program, hat sich das Programmieren in Swift selbst beigebracht. Diese erworbenen Fähigkeiten haben ihn in die Lage versetzt, Structured zu entwickeln, eine App, die euch hilft, euren Tag zu planen, Aufgaben zu erstellen und sich auf das Erreichen ihrer Ziele zu konzentrieren, indem ihr Ablenkungen beseitigt. „Fast alles in meinem Berufsleben ist passiert, weil ich eines Tages beschloss, Programmieren zu lernen“, sagt Mehlig. „Ich konnte zur Worldwide Developers Conference von Apple nach Kalifornien fliegen, bei einigen unglaublichen Unternehmen arbeiten, Informatik studieren und schließlich Structured entwickeln.“

Alle weitere Informationen findet ihr im Apple Newsroom.