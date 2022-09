Wir hatten es im Laufe des Vormittags schon einmal kurz thematisiert. Nun möchten wir das Thema etwas ausführlicher aufgreifen. Mit der Freigabe von iOS 16.1 und tvOS 16.1 wird es ab kommenden Monat möglich sein, dass ihr Apple Fitness+ verwenden könnt, auch ohne eine Apple Watch besitzen zu müssen.

Im Rahmen seiner September-Keynote bestätigte Apple, dass Apple Fitness+ ab Herbst für alle iPhone Nutzer verfügbar sein wird. Kurzum: Der Apple Watch Zwang entfällt. Nun kristallisiert sich heraus, dass der Startschuss im kommenden Monat mit iOS 16.1 und tvOS 16.1 fallen wird. Beide Updates befinden sich aktuell in der Beta-Phase, bringen allerdings eindeutige Hinweise mit sich.

Here’s a new thing in iOS 16. Developer Beta 2. In the fitness app I can now subscribe to Apple fitness+ without having an Apple Watch! Is everyone seeing this or is it only me?@zollotech #iOS16 #Apple #beta #viraltwitter #viraltweets #iOS16th #AppleWatch #fitness pic.twitter.com/IWc7TLDEaa

