Während „Central Park – Staffel 3“ und „Sago Mini Friends“ bereits vor Kurzem auf Apple TV+ angelaufen sind, feiert „Acapulco – Staffel 2“ am morgigen Freitag seine Premiere. Zu allen drei Serien hat Apple nun kurze Videos auf YouTube veröffentlicht, um euch einen Einblick zu gewähren.

„Acapulco – Staffel 2“

Ab morgen könnt ihr wieder im Las Colinas Resort einchecken. Die zweite Staffel knüpft unmittelbar an die erste Staffel an und erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo, dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Junge im angesagtesten Resort in Acapulco, dem Las Colinas, bekommt. Auch dieses Mal muss Máximo wieder zahlreiche Herausforderungen meistern.

In dem Video schließt ihr euch der Besetzung an und machteine Reise zurück nach Acapulco mit einem Einblick in Staffel 2.

Central Park – Staffel 3

Weiter geht es mit „Central Park – Staffel 3“. In der dritten Staffel von „Central Park“, während Bitsy ihr unermüdliches Bestreben fortsetzt, den Park zu kaufen, startet Owen eine neue Werbekampagne, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben, und Paige ist beschäftigter als je zuvor, als sie ihren ersten Bücher-Deal landet.

Leslie Odom Jr. und Songwriter Open Mike Eagle arbeiten an diesem eindrucksvollen Song „Black Boy Joy“ zusammen.

Sago Mini Friends

Seit dem Start von „Sago Mini Friends“ hat Apple bereits mehrere begleitende Videos veröffentlicht. Dies setzt sich nun mit „Sago Mini Friends — Oopsie Berries (Music Video)“ fort. Jeder macht Fehler. Wenn ihr das nächste Mal etwas vermasselt, hat Blueberry einen Song für euch!