Wir kommen den Live Aktivitäten und weiteren Neuerungen von iOS 16.1 näher. Nach der Freigabe des Release Candidate zu iOS 16.1 bittet Apple seine Entwicklergemeinde nun, entsprechende Apps einzureichen.

Apple bittet seine Entwickler, nicht nur Apps zu iOS 16.1, sondern auch zu iPadOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1 und macOS Ventura einzureichen. Exemplarisch blicken wir auf iOS 16.1 und iPadOS 16.1.

Apple schreibt

iOS 16.1 und iPadOS 16.1, die fortschrittlichsten mobilen Betriebssysteme der Welt, werden bald für Kunden weltweit verfügbar sein. Nutzen Sie die Live-Aktivitäten, um den Leuten zu helfen, auf dem Laufenden zu bleiben, was live in Ihrer App passiert, direkt auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island auf dem iPhone. Bringen Sie Funktionen der Desktop-Klasse wie eine Navigationsleiste im Editor-Stil und ein erweitertes Textbearbeitungsmenü in Ihre iPad-App und holen Sie das Beste aus den neuesten Fortschritten in MapKit, Metal, ARKit, Core ML und mehr heraus.

Erstellen Sie Ihre App mit Xcode 14.1 Release Candidate, testen Sie sie und reichen Sie sie zur Überprüfung ein. Bitte beachten Sie, dass ab April 2023 alle an den App Store übermittelten iOS- und iPadOS-Apps mit Xcode 14.1 und dem iOS 16.1 SDK erstellt werden müssen.