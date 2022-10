Traditionell blicken wir kürz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Da stellt der heutige Freitag keine Ausnahme dar. Ab sofort stehen „Raymond & Ray“, „Acapulco – Staffel 2“ und „Ghostwriter – Staffel 3“ bereit.

„Raymond & Ray“ ist da

Wir starten mit dem neuen Apple Orignal-Film „Raymond & Ray“. Was hat es mit diesem Film auf sich? „Raymond & Ray“ folgt den Halbbrüdern Raymond und Ray, die im Schatten eines schrecklichen Vaters gelebt haben. Irgendwie haben sie beide immer noch Sinn für Humor, und seine Beerdigung ist eine Chance für sie, sich neu zu erfinden. Es gibt Wut, es gibt Schmerz, es gibt Torheit, es könnte Liebe geben und es gibt definitiv Totengräber. Die Hauptrollen spielen Ewan McGregor, Ethan Hawke, Maribel Verdú und Sophie Okonedo, Regie führt Rodrigo Garcia.

Das Drama hat eine Länge von 01 Stunde 45 Minuten. Unter anderem liegt die deutschsprachige Audiospur vor. Zur Einstimmung auf den Film haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Acapulco – Staffel 2“

Weiter geht es mit „Acapulco – Staffel 2“ und unserem persönlichen Highlight am heutigen Tag. Nachdem uns die erste Staffel schon gut gefallen hat, sind wir gespannt, wie es weitergeht. Es wird Zeit, wieder im Las Colinas Resort einzuchecken. Die zweite Staffel knüpft unmittelbar an die erste Staffel an und erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo, dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Junge im angesagtesten Resort in Acapulco, dem Las Colinas, bekommt. Welche Herausforderungen muss Máximo dieses Mal meistern?

Ab sofort stehen die ersten beiden Episoden der Serie zur Ansicht bereit. Bis zum 16. Dezember folgen immer freitags neue Folgen. Natürlich haben wir auch zu dieser Serie den offiziellen Trailer für euch.

„Ghostwriter – Staffel 3“ startet auf Apple TV+

Zum guten Schluss steht noch eine neue Kinder- und Familienserie auf Apple TV+ bereit. Die Rede ist von „Ghostwriter – Staffel 3“ weiter. Im Deutschen hört die Serie übrigens auf die Bezeichnung „Vier Freunde und die Geisterhand“.

Als ein Geist einen Buchladen heimsucht und fiktive Charaktere in die reale Welt entlässt, arbeitet eine Gruppe von Freunden daran, ein aufregendes Geheimnis um die unerledigten Geschäfte des Geistes zu lösen. Während sie das große Rätsel angehen, begeben sich die jungen Helden auf sechs kuriose Abenteuer.

Der offizielle Trailer zeugt euch, worum es in der neuen Serie geht.