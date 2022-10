Apple kündigte vor wenigen Tagen das neue M2 iPad Pro sowie das iPad (10. Generation) an. Beide Geräte feiern am morgigen Mittwoch ihren Verkaufsstart und werden mit iPadOS 16.1 ausgeliefert. Mit an Bord sind exklusive Hintergrundbilder. Diese lassen sich allerdings auch separat „organisieren“.

M2 iPad Pro und iPad 10: Wallpaper als Download

Apple hat das neue iPad (10. Generation) komplett neu gestaltet. Das Gerät verfügt über ein kantigeres Design mit 10,9 Zoll Display, Touch ID im Ein-Aus-Schalter, A14-Chip, USB-C und mehr. Das iPad Pro setzt auf den neuen M2-Chip, eine Schwebefunktion für Apple Pencil und kleinere Anpassungen.

Für die beiden neuen iPad-Modelle hat Apple spezielle Hintergrundbilder entwickelt. Die iPad 10 Wallpaper heißen „Circles“ und orientieren sich an den neuen iPad-Farben: Silber, Blau, Pink und Gelb. Die M2 iPad Pro Wallpaper hingegen heißen „Lenses“. Sie haben alle einen schwarzen Hintergrund mit Elementen in Rosa-, Lila- und Blautönen. Jedes Hintergrundbild hat eine helle und eine dunkle Version. Die Kollegen von 9to5Mac haben die exklusiven Wallpaper zusammengestellt: