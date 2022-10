Als die Apple Watch Ultra letzten Monat auf den Markt kam, enthielt sie einen Energiesparmodus, der zwar einige Hintergrundfunktionen reduzieren konnte, andere jedoch weiter ungehindert Energie verbrauchen ließ. Die Herzfrequenz- und GPS-Abtastraten blieben beispielsweise mit einer Aktualisierungsrate von 1 Sekunde unverändert, damit die meisten Hauptfunktionen weitergenutzt werden können. Bei der Ankündigung der Smartwatch wurde auch ein erweiterter Energiesparmodus mit einem noch geringerem Stromverbrauch versprochen. Dieser Modus wurde nun mit watchOS 9.1 nachgereicht.

So funktioniert der neue Energiesparmodus

Die Apple Watch Ultra wird mit einer Laufzeit von bis zu 36 Stunden beworben, was für Apples Smartwatch-Serie eine herausragende Leistung darstellt, doch es gibt sicher Situationen, bei dem einfach mehr benötigt wird. Hier kommt der erweiterte Energiesparmodus ins Spiel.

Ist die Option „Weniger GPS- und Herzfrequenz-Messungen“ in den Einstellungen (Apple Watch Ultra -> Einstellungen -> Training) aktiviert, reduziert die Apple Watch Ultra die GPS-Messungen auf 1x alle 2 Minuten und die Herzfrequenzmessungen auf 1x alle 1 Minute. In diesem Modus soll die Smartwatch eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden erreichen, wenn gleichzeitig der „normale“ Stromsparmodus aktiviert ist. Diese könnt ihr wahlweise an der Apple Watch Ultra über Einstellungen -> Batterie oder über das Kontrollzentrum (Akku-Prozent-Anzeige anklicken -> Stromsparmodus -> runter scrollen -> aktivieren) zum Einsatz bringen.

Doch nicht nur die Herzfrequenz- und GPS-Abtastraten werden angepasst. Laut DC Rainmaker werden in dem Energiesparmodus die folgenden Änderungen vorgenommen: