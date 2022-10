Seit der initialen Freigabe der Corona-Warn-App hat diese eine Vielzahl an Updates verpasst bekommen. Zuletzt wurde die Softwareschritte allerdings kleiner. Nun liegt die App in Version 2.28 vor und wird um eine Kachel zum Pandemieradar des RKI bereichert.

Corona-Warn-App 2.28 ist da

Das Projektteam aus Robert Koch-Institut (RKI), Deutscher Telekom und SAP hat Version 2.28 der Corona-Warn-App (CWA) zum Download bereitgestellt. Allzu große Veränderungen solltet ihr allerdings nicht erwarten.. Mit dem Update hat das Team den Statistik-Bereich der CWA um die Kachel „Pandemieradar“ erweitert.

Über die neue Kachel „Pandemieradar“ könnt ihr auf die entsprechende Webseite des RKI abspringen. Dort findet ihr viele weitere Statistiken zu relevanten Kennzahlen der Corona-Pandemie, beispielsweise zur Viruslast im Abwasser. Das Pandemieradar wird täglich (montags bis freitags) aktualisiert.

Außerdem hat das Projektteam in der Detail-Ansicht zum Impfstatus einen Hinweis darüber eingefügt, dass für Kinder unter 12 Jahren und alle anderen Personen nach Bundesrecht derzeit keine Beschränkungen bestehen, die an den in der App einsehbaren Impfstatus „vollständig geimpft“ geknüpft sind.