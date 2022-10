Bereits seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass die Apple Original-Serie „Little America“ in die zweite Staffel gehen wird. Vor Kurzem gab Apple den Premierentemrin bekannt und nun haben die Verantwortlichen in Cupertino den Trailer zur Original-Serie „Little America: The Official Podcast“ veröffentlicht.

„Little America“: Apple TV+ veröffentlichte Trailer für den offiziellen Podcast

Begleitend zur Apple Original Serie „Little America – Staffel 2“ schickt Apple eine Original-Audioserie namens „Little America: The Offizial Podcast“ ins Rennen.

Nun wurde der Trailer zur neuen Audioserie, die von Kumail Nanjiani gesprochen wird, veröffentlicht. Es handelt sich um eine Sachbuch-Erforschung, die Erfahrungen von Einwanderern in Amerika untersucht. Der Podcast startet am Donnerstag, den 03. November 2022.

Jede der acht Folgen der Audioserie zeigt einen anderen Journalisten, der eine einzigartige Geschichte erzählt, von schräg und humorvoll bis hin zu herzzerreißend und ergreifend. Der Podcast ergänzt die von Nanjiani als Executive Producer produzierte Apple TV+-Serie „Little America“, die am 9. Dezember mit acht brandneuen Geschichten in ihre zweite Staffel zurückkehrt.

„Little America: The Official Podcast“ wird Journalisten wie Shereen Marisol Meraji, Avery Trufelman, Davy Rothbart, Hannah Kingsley-Ma, Albert Samaha und mehr präsentieren, mit Themen wie einem vietnamesischen Mentalisten, einem jugoslawischen Hochzeitsbeamten, einem japanischen Lebensmittelingenieur und der Äthiopischen Hundetrainerin und Staatsvertreterin Angelica Rubio, Tochter mexikanischer Einwanderer.

Zum Start der Podcast-Serie werden die ersten drei Episoden zur Verfügung stehen.