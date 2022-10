Entgegen den Gerüchten, dass im November neue 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle angekündigt werden, heißt es nun aus verschiedenen Quellen, dass Apple die M2 Pro und M2 Max Laptops stattdessen im nächsten Jahr veröffentlichen wird.

In der neuesten Ausgabe seines Newsletters „Power On“ sagt Bloombergs Mark Gurman, dass er nun davon ausgeht, dass Apple seine nächste Runde von Mac-Updates im ersten Kalenderquartal 2023 veröffentlichen wird. Zu den neuen Macs gehören ein 14 und 16 Zoll MacBook Pro mit einem M2 Pro/Max Chip sowie ein neuer Mac mini.

Gurman schreibt:

„Angeblich will Apple die aktualisierten Modelle – einschließlich der M2-basierten Versionen der 14 und 16 Zoll MacBook Pros – im ersten Quartal des Jahres 2023 auf den Markt bringen und hat die Markteinführung an das kommende macOS Ventura 13.3 und iOS 16.3 gekoppelt. Diese Software-Updates werden voraussichtlich zwischen Anfang Februar und Anfang März auf den Markt kommen.

Apple hat in den letzten Jahren nur selten neue Produkte im Januar oder Februar auf den Markt gebracht, daher würde ich erwarten, dass die neuen Macs in der ersten Märzhälfte angekündigt werden. Das stimmt mit den geplanten Lieferterminen für die entsprechende Software überein, ergibt aber auch Sinn, wenn man bedenkt, dass Apple in letzter Zeit immer wieder neue Macs in diesem Monat auf den Markt gebracht hat, darunter auch den Mac Studio in diesem Jahr.“