Gerüchten zufolge sollen das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max im nächsten Jahr mit neuen Kamera-Updates ausgestattet werden. Das ist zum Teil auf Apples offensichtliches Ziel zurückzuführen, diese Modelle weiter von den Nicht-Pro-Modellen zu differenzieren. Ein neuer Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo besagt nun, dass eines dieser vermuteten Kamera-Updates wahrscheinlich doch nicht zum Einsatz kommen wird.

Geht es nach der Gerüchteküche, wird beim iPhone 15 Pro ein verbessertes 8P-Linsen-Design für die Hauptkamera verbaut. Jetzt sagt Ming-Chi Kuo in einem Beitrag auf Twitter voraus, dass die iPhone 15 Pro Modelle nicht über eine neue 8P-Kamera verfügen werden.

I think the rumored iPhone 15 Pro series’s adoption of an 8P lens won’t likely come true.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 30, 2022