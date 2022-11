Die Anzahl an Kinder- und Familienserien auf Apple TV+ ist in den letzten Wochen und Monate beachtlich gestiegen. Zuletzt sind unter anderem „Sago Mini Friends“ und „Hello, Jack“ The Kindes Show – Stafel 2“ gestartet. Zu beiden Apple Original-Serien stehen neue kurze Clips auf YouTube bereit.

Sago Mini Friends — Everybody Goes Ooo (Music Video)

Hot-diggity-log! Macht euch bereit, mit Larry und seinen Freunden in Sago Mini Friends zu rocken. Basierend auf der preisgekrönten App Sago Mini World, macht euch bereit, mit all euren Lieblingstaschenfreunden zu spielen.

„Sago Mini Friends“ wird von Apple als „liebenswerter Beitrag zur Dankbarkeit“ beschrieben und basiert auf der preisgekrönten App gleichen Namens. In der Serie werden Charaktere wie Harvey, der Hund mit den Schlappohren, Jinja, die Katze, Jack, der Hase, und Robin, der Vogel, auftreten.

Mit dem eingebundenen Clip wird euch die Serie ein Stück näher gebracht.

Hello, Jack! The Kindness Show — Halloween Special: Helping Out With Kindness

Passend zu Halloween hat Apple den Clip „Hello, Jack! The Kindness Show — Halloween Special: Helping Out With Kindness“ veröffentlicht.

Jack ist einer der nachdenklichsten und fürsorglichsten Bewohner von Clover Grove und begrüßt jeden mit Freundlichkeit und Humor. Seine Fähigkeit, Mitgefühl, Kreativität und Vorstellungskraft zu verbreiten, inspiriert jeden in der Stadt, dasselbe zu tun. In dem eingebundene Video geht es um das Thema „Halloween“.