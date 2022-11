Auf das kommenden iOS 16.2 Update und die verschiedenen Neuerungen der Beta 1 sind wir bereits eingegangen. Nun zeigt sich eine weitere Neuerungen, die mit dem X.2 Update zu erwarten sind. Diese dürfte zunächst allerdings nur in den USA zur Verfügung stehen. Es geht um wetterbezogene Nachrichten in der Wetter-App.

iOS 16.2: wetterbezogene Nachrichten in der Wetter-App

Mit dem kommenden Update auf iOS 16.2 verknüpft Apple die Wetter-App ein Stück weit mit Apple News, so Macrumors. Was hat es damit auf sich? Apple blendet zu verschiedenen Standorten wetterbezogene Nachrichten ein. Kleines Beispiel gefällig?

Zu Raleigh zeigt die Wetter-App eine Meldung über Hurrikane im Atlantik, und in San Diego gibt es eine Geschichte über Brände. Die jeweiligen Inhalte variieren von Standort zu Standort. Tippt der Nutzer innerhalb der Wetter-App auf eine bestimmte Meldung, landet dieser bei der vollständigen Meldung in der Apple News App.

Nicht alle Städte zeigen zu jeder Zeit Nachrichten an, und es scheint, dass bei einer Wetterwarnung oben in der App, z. B. bei Regen- oder Unwetterwarnungen, auch das Nachrichtenmodul in der Wetter-App entfernt wird. Es ist nicht klar, ob wetterbezogene Warnungen auf ausgewählte Städte beschränkt sind oder nur angezeigt werden, wenn relevante Informationen verfügbar sind.

Bei den neuen Nachrichten-Meldungen in der Wetter-App handelt es sich um ein serverseitiges Update. Die Meldungen werden nur unter iOS 16.2 und iPadOS 16.2 angezeigt. Während der Beta-Phase zum kommenden X.2 Update könnte es hier noch die ein oder andere Anpassung geben.