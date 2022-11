Spotify hat eine Reihe von Updates angekündigt. Am bemerkenswertesten war dabei eine neue Version der Spotify App für die Apple Watch. Laut dem Unternehmen bietet die überarbeitete App ein „neues und verbessertes Hörerlebnis“ mit Aktualisierungen der Bibliotheksoberfläche, komfortablere Offline-Funktionen, Podcast-Erweiterungen und mehr.

Spotify Apple Watch App mit zahlreichen Verbesserungen

Die Neuerungen der Spotify App für die Apple Watch umfassen einen einfacheren Zugang zu Musik und Podcasts mit einem neuen Design. Die neue App erleichtert auch das Herunterladen von Musik zum Offline-Hören mit nur wenigen Fingertipps. Spotify hat außerdem die Benutzeroberfläche der App mit größeren Album-Covern, neuen Animationen und vielem mehr neu gestaltet.

Hier ist, was Spotify über die neue Apple Watch App zu sagen hat:

„Ab heute führen wir ein neues und verbessertes Hörerlebnis für Spotify-Nutzer auf der Apple Watch ein. Das bedeutet, dass du deine Lieblingsmusik und -podcasts in deiner Mediathek einfacher durchsuchen und auswählen kannst und dass du Musik schneller herunterladen kannst, um sie offline auf der Watch zu hören. Außerdem gibt es ein neues, schlankes Design mit größeren Bildern, Animationen und zusätzlichen Funktionen, z. B. das Streichen, um einen Song zu mögen. Zudem sind neue Episoden mit einem blauen Punkt gekennzeichnet, sodass du keine neuen Episoden deiner Lieblingsautoren mehr verpassen wirst.“

Die neue Spotify App für die Apple Watch wird ab sofort über den App Store bereitgestellt. Spotify führt die neue Version anscheinend schrittweise ein, sodass derzeit die neuen Features noch nicht für alle Nutzer freigeschaltet sind.

Spotify kündigte in dem zugehörigen Blog-Post zudem einige weitere Neuerungen an, wie eine Integration für Amazons Fire TV Omni QLED TVs, eine Kooperation mit Ray-Ban Stories und mehr. Auf das erhoffte HiFi-Update geht das Unternehmen übrigens leider nicht ein. Spotify kündigte seine Pläne zur Einführung eines neuen HiFi-Angebots erstmals im Februar letzten Jahres an. Ursprünglich sollte die Möglichkeit, Musik in nicht komprimierter HD-Qualität zu streamen, „in ausgewählten Märkten“ bis Ende 2021 erfolgen. Wie Nutzer des Dienstes jedoch feststellen mussten, blieb die Einführung bisher aus.